01 марта 2025

Свердловчане сожгли гигантского соломенного коня. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Масленице в "Парке сказов"
Необычное чучело собрало огромную толпу вокруг себя Фото:

В «Парке сказов» в Арамиле (Свердловская область) с размахом отметили Масленицу. Помимо гуляний, посетителей ждал девятиметровый «Солнечный конь», которого сожгли вместо чучела, передает корреспондент URA.RU. Билеты на празднование утром 2 марта было уже не достать, а событие посетило 3,5 тысячи человек.

Весь день на площадке гости могли найти различные забавы: гадание на натальном блине, интерактив с сыном Урал Мороза — Холодом, иммерсивное представление с Бабой Ягой, «Блинный челлендж», шоу с дрессированными собаками, хороводы, выступление кавер-группы и даже состязание народных коллективов и ансамблей. В финале праздника в парке сожгли девятиметрового соломенного коня, ставшего символом Масленицы.

Год назад в «Парке сказов» сжигали 12-метровое чучело в виде Жар-птицы. Представители парка говорили, что ажиотаж был такой, что пришлось остановить продажу билетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В «Парке сказов» в Арамиле (Свердловская область) с размахом отметили Масленицу. Помимо гуляний, посетителей ждал девятиметровый «Солнечный конь», которого сожгли вместо чучела, передает корреспондент URA.RU. Билеты на празднование утром 2 марта было уже не достать, а событие посетило 3,5 тысячи человек. Весь день на площадке гости могли найти различные забавы: гадание на натальном блине, интерактив с сыном Урал Мороза — Холодом, иммерсивное представление с Бабой Ягой, «Блинный челлендж», шоу с дрессированными собаками, хороводы, выступление кавер-группы и даже состязание народных коллективов и ансамблей. В финале праздника в парке сожгли девятиметрового соломенного коня, ставшего символом Масленицы. Год назад в «Парке сказов» сжигали 12-метровое чучело в виде Жар-птицы. Представители парка говорили, что ажиотаж был такой, что пришлось остановить продажу билетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...