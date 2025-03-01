Свердловчане сожгли гигантского соломенного коня. Фото, видео

02 марта 2025 в 19:20 Размер текста - 17 +

Необычное чучело собрало огромную толпу вокруг себя Фото: Илья Московец © URA.RU В «Парке сказов» в Арамиле (Свердловская область) с размахом отметили Масленицу. Помимо гуляний, посетителей ждал девятиметровый «Солнечный конь», которого сожгли вместо чучела, передает корреспондент URA.RU. Билеты на празднование утром 2 марта было уже не достать, а событие посетило 3,5 тысячи человек. Весь день на площадке гости могли найти различные забавы: гадание на натальном блине, интерактив с сыном Урал Мороза — Холодом, иммерсивное представление с Бабой Ягой, «Блинный челлендж», шоу с дрессированными собаками, хороводы, выступление кавер-группы и даже состязание народных коллективов и ансамблей. В финале праздника в парке сожгли девятиметрового соломенного коня, ставшего символом Масленицы. Год назад в «Парке сказов» сжигали 12-метровое чучело в виде Жар-птицы. Представители парка говорили, что ажиотаж был такой, что пришлось остановить продажу билетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Парке сказов» в Арамиле (Свердловская область) с размахом отметили Масленицу. Помимо гуляний, посетителей ждал девятиметровый «Солнечный конь», которого сожгли вместо чучела, передает корреспондент URA.RU. Билеты на празднование утром 2 марта было уже не достать, а событие посетило 3,5 тысячи человек. Весь день на площадке гости могли найти различные забавы: гадание на натальном блине, интерактив с сыном Урал Мороза — Холодом, иммерсивное представление с Бабой Ягой, «Блинный челлендж», шоу с дрессированными собаками, хороводы, выступление кавер-группы и даже состязание народных коллективов и ансамблей. В финале праздника в парке сожгли девятиметрового соломенного коня, ставшего символом Масленицы. Год назад в «Парке сказов» сжигали 12-метровое чучело в виде Жар-птицы. Представители парка говорили, что ажиотаж был такой, что пришлось остановить продажу билетов.