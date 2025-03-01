В «Парке сказов» в Арамиле (Свердловская область) с размахом отметили Масленицу. Помимо гуляний, посетителей ждал девятиметровый «Солнечный конь», которого сожгли вместо чучела, передает корреспондент URA.RU. Билеты на празднование утром 2 марта было уже не достать, а событие посетило 3,5 тысячи человек.
Весь день на площадке гости могли найти различные забавы: гадание на натальном блине, интерактив с сыном Урал Мороза — Холодом, иммерсивное представление с Бабой Ягой, «Блинный челлендж», шоу с дрессированными собаками, хороводы, выступление кавер-группы и даже состязание народных коллективов и ансамблей. В финале праздника в парке сожгли девятиметрового соломенного коня, ставшего символом Масленицы.
Год назад в «Парке сказов» сжигали 12-метровое чучело в виде Жар-птицы. Представители парка говорили, что ажиотаж был такой, что пришлось остановить продажу билетов.
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