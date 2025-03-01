В Екатеринбурге прошла самая теплая зима за 105 лет

В Екатеринбурге зима 2025 года оказалась второй самой теплой в истории. Теплее зимние месяцы были лишь в 1919-20 году. Об этом сообщили синоптики Уралгидрометцентра.
«Средняя температура февраля в Екатеринбурге -7°, что на 0,4-0,9 градуса ниже, чем температура прошедшего декабря и января. Календарная зима в Екатеринбурге при средней температуре -6,6 градусов заняла второе место по теплу после зимы 1919-20 года (-6,3 градуса)», — говорится в сообщении их telegram-канала.
Ранее URA.RU писало о побитом 123-летнем температурном рекорде в столице Урала. 10 февраля был самый теплый день, так как потеплело до +4,1 градуса. Прошлым рекордсменом в эти сутки был 1902 год, когда максимальная температура равнялась +2,2 градуса.
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