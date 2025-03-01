01 марта 2025
28 февраля 2025

В Екатеринбурге прошла самая теплая зима за 105 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге средняя температура зимой была -6,6 градусов
В Екатеринбурге средняя температура зимой была -6,6 градусов Фото:

В Екатеринбурге зима 2025 года оказалась второй самой теплой в истории. Теплее зимние месяцы были лишь в 1919-20 году. Об этом сообщили синоптики Уралгидрометцентра.

«Средняя температура февраля в Екатеринбурге -7°, что на 0,4-0,9 градуса ниже, чем температура прошедшего декабря и января. Календарная зима в Екатеринбурге при средней температуре -6,6 градусов заняла второе место по теплу после зимы 1919-20 года (-6,3 градуса)», — говорится в сообщении их telegram-канала.

Ранее URA.RU писало о побитом 123-летнем температурном рекорде в столице Урала. 10 февраля был самый теплый день, так как потеплело до +4,1 градуса. Прошлым рекордсменом в эти сутки был 1902 год, когда максимальная температура равнялась +2,2 градуса.

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В Екатеринбурге зима 2025 года оказалась второй самой теплой в истории. Теплее зимние месяцы были лишь в 1919-20 году. Об этом сообщили синоптики Уралгидрометцентра. «Средняя температура февраля в Екатеринбурге -7°, что на 0,4-0,9 градуса ниже, чем температура прошедшего декабря и января. Календарная зима в Екатеринбурге при средней температуре -6,6 градусов заняла второе место по теплу после зимы 1919-20 года (-6,3 градуса)», — говорится в сообщении их telegram-канала. Ранее URA.RU писало о побитом 123-летнем температурном рекорде в столице Урала. 10 февраля был самый теплый день, так как потеплело до +4,1 градуса. Прошлым рекордсменом в эти сутки был 1902 год, когда максимальная температура равнялась +2,2 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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