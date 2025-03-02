В Екатеринбурге заметили электропикап Tesla Cybertruck компании Илона Маска, выезжающий со двора на улице Щорса (жилой район Южный). Кадрами поделилась читательница URA.RU.
«Шли на Масленицу в парк Маяковского. И на улице Щорса из двора выезжал Cybertruck», — поделилась собеседница. На видео первая реакция на электромобиль была: «о боже мой».
Первый раз Tesla Cybertruck заметили на проспекте Ленина возле мэрии, а на следующий день машина появилась в жилом комплексе «Чемпион Парк». Там ее оставили на паркинге. Позже элитную «электричку» сфотографировали, когда владелец ее припарковал прямо на газоне. Такой же электромобиль появился в Музее техники в Верхней Пышме. На музейной новинке прокатилась звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов.
Tesla Cybertruck разработал предприниматель Илон Маск. Цены на электромобиль в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил.
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