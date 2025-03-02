02 марта 2025

В Екатеринбурге электропикап от Илона Маска разъезжает по дворам. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Tesla Cybertruck привлек внимание горожан
Tesla Cybertruck привлек внимание горожан Фото:

В Екатеринбурге заметили электропикап Tesla Cybertruck компании Илона Маска, выезжающий со двора на улице Щорса (жилой район Южный). Кадрами поделилась читательница URA.RU.

«Шли на Масленицу в парк Маяковского. И на улице Щорса из двора выезжал Cybertruck», — поделилась собеседница. На видео первая реакция на электромобиль была: «о боже мой».

Первый раз Tesla Cybertruck заметили на проспекте Ленина возле мэрии, а на следующий день машина появилась в жилом комплексе «Чемпион Парк». Там ее оставили на паркинге. Позже элитную «электричку» сфотографировали, когда владелец ее припарковал прямо на газоне. Такой же электромобиль появился в Музее техники в Верхней Пышме. На музейной новинке прокатилась звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов.

Tesla Cybertruck разработал предприниматель Илон Маск. Цены на электромобиль в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге заметили электропикап Tesla Cybertruck компании Илона Маска, выезжающий со двора на улице Щорса (жилой район Южный). Кадрами поделилась читательница URA.RU. «Шли на Масленицу в парк Маяковского. И на улице Щорса из двора выезжал Cybertruck», — поделилась собеседница. На видео первая реакция на электромобиль была: «о боже мой». Первый раз Tesla Cybertruck заметили на проспекте Ленина возле мэрии, а на следующий день машина появилась в жилом комплексе «Чемпион Парк». Там ее оставили на паркинге. Позже элитную «электричку» сфотографировали, когда владелец ее припарковал прямо на газоне. Такой же электромобиль появился в Музее техники в Верхней Пышме. На музейной новинке прокатилась звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов. Tesla Cybertruck разработал предприниматель Илон Маск. Цены на электромобиль в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Запас хода электрокара составляет 515 километров, а его максимальная скорость достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...