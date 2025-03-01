01 марта 2025

Свердловский следопыт получил медаль на СВО

Екатеринбуржец и православный следопыт Иван Семенов награжден медалью Суворова
© Служба новостей «URA.RU»
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Следопыту вручена медаль Суворова «За мужество и отвагу в боевых действиях»
Следопыту вручена медаль Суворова «За мужество и отвагу в боевых действиях» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Екатеринбурга и православный следопыт Иван Семенов наградили медалью Суворова «За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества в боевых действиях». Мужчина служит с первых дней СВО. Об этом сообщило екатеринбуржское «Братство Православных Следопытов» (БПС).

«Иван Семенов служит с первого дня СВО, вернее начал служить за год до начала. Затем подписал контракт и вскоре был отправлен в зону спецоперации. Идет четвертый год его службы», — рассказывают о товарище в официальном сообществе «ВКонтакте» следопыты.

Иван Семенов является воспитанником отряда «Флотилия „Ковчег“» и следопытом II разряда. Руководитель отряда и начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов подчеркнул значимость действий Ивана, отмечая его вклад и личные качества.

«В отпуске он всегда посещает нас. Это настоящая дружба — на всю жизнь. Сегодня он далеко от нас, мы молимся и желаем скорой победы российскому воинству, а Ване — возвращения домой. Он для всех нас и, в первую очередь, для ребят — настоящий пример русского человека и патриота», — сказал Кривцов.

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Военнослужащий из Екатеринбурга и православный следопыт Иван Семенов наградили медалью Суворова «За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества в боевых действиях». Мужчина служит с первых дней СВО. Об этом сообщило екатеринбуржское «Братство Православных Следопытов» (БПС). «Иван Семенов служит с первого дня СВО, вернее начал служить за год до начала. Затем подписал контракт и вскоре был отправлен в зону спецоперации. Идет четвертый год его службы», — рассказывают о товарище в официальном сообществе «ВКонтакте» следопыты. Иван Семенов является воспитанником отряда «Флотилия „Ковчег“» и следопытом II разряда. Руководитель отряда и начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов подчеркнул значимость действий Ивана, отмечая его вклад и личные качества. «В отпуске он всегда посещает нас. Это настоящая дружба — на всю жизнь. Сегодня он далеко от нас, мы молимся и желаем скорой победы российскому воинству, а Ване — возвращения домой. Он для всех нас и, в первую очередь, для ребят — настоящий пример русского человека и патриота», — сказал Кривцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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