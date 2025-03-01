Свердловский следопыт получил медаль на СВО

Военнослужащий из Екатеринбурга и православный следопыт Иван Семенов наградили медалью Суворова «За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества в боевых действиях». Мужчина служит с первых дней СВО. Об этом сообщило екатеринбуржское «Братство Православных Следопытов» (БПС).
«Иван Семенов служит с первого дня СВО, вернее начал служить за год до начала. Затем подписал контракт и вскоре был отправлен в зону спецоперации. Идет четвертый год его службы», — рассказывают о товарище в официальном сообществе «ВКонтакте» следопыты.
Иван Семенов является воспитанником отряда «Флотилия „Ковчег“» и следопытом II разряда. Руководитель отряда и начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов подчеркнул значимость действий Ивана, отмечая его вклад и личные качества.
«В отпуске он всегда посещает нас. Это настоящая дружба — на всю жизнь. Сегодня он далеко от нас, мы молимся и желаем скорой победы российскому воинству, а Ване — возвращения домой. Он для всех нас и, в первую очередь, для ребят — настоящий пример русского человека и патриота», — сказал Кривцов.
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