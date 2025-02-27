Самый эпатажный певец 90-х прилетит отмечать юбилей в Екатеринбург

В Екатеринбурге в честь своего 50-летия выступит певец Шура

27 февраля 2025 в 17:56 Размер текста - 17 +

Шура выступит в баре, поэтому пустят туда лишь совершеннолетних Фото: Илья Московец © URA.RU Кроме предстоящих масленичных гуляний, в первые дни марта в Екатеринбурге пройдут шоу-показ кошек в костюмах, мастер-классы по созданию чая, пивной баттл, дневная вечеринка и концерт Шуры, который выступит в честь своего 50-летия на Урале. Топ мероприятий выходных — в подборке URA.RU. 1 марта Концерт Шуры Исполнитель легендарных песен «Холодная луна» и «Не верь слезам» устроит эпатажную вечеринку в «Руки Вверх! Бар». Пустят туда лишь тех, кто старше 18 лет. Гостей ждут к 19:00, начало концерта — 20:00, билеты еще есть в наличии, стоят от 3800 рублей. Выставка продлится два дня Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Выставка кошек и кубок «Каменный Цветок — 2025» В КРК «Уралец» превратится в место, где соберутся самые красивые коты и кошки различных пород. Эксперты будут оценивать участников, чтобы раздать им титулы. На месте все желающие могут пообщаться с заводчиками, получить совет, купить зоотовары или найти себе пушистого друга. В программе — специальные породные ринги и шоу, шоу-показ кошек в костюмах. Вход платный — 150—250 рублей, дети до 5 лет бесплатно. Выставка продлится все выходные. Beer Battle Конкурс для любителей пенного проведут в заведении Bukowski Grill. К участию приглашают команды от 2 до 5 человек, каждый должен будет выпить по четыре бокала по 0,5. Также в стол будут представлены закуски. Участие платное: нужно купить один билет на всю команду, стоимость — 5000 рублей. Начало в 15:00, строго 18+ Дневной кофе-рейв Популярные в Европе дневные вечеринки добрались до Екатеринбурга: в кофейне «Хаса Ви» устроят аналогичные танцы. С 12:00 в заведении будут играть диджеи, дарить подарки и наливать напитки из спешл-меню. Участие бесплатное. На катке можно будет попробовать блины Фото: Илья Московец © URA.RU Масленица на катке На ледовом стадионе на площади 1905 года впервые проведут масленичные гуляния. Все выходные на входе будут выступать аниматоры и дуэт Zazou, а на самом катке — скоморохи и DJ Андрей ДерЖи. На площадке у катка можно отдыхать бесплатно, чтобы выйти на лед, придется отдать от 600 рублей. Мероприятия продлятся с 13:00 до 23:00 в субботу, с 13:00 до 20:30 в воскресенье. «Уралмаш» против «Локомотива» В ДИВС встретятся две баскетбольные команды. Матч в рамках Единой лиги ВТБ стартует в 17:00, билеты — от 250 рублей. Мастер-класс по составлению чайного купажа Создать свой напиток и познакомиться с историей напитка можно в Музее истории Екатеринбурга. В 16:00 в «Доме Качки» гостям расскажут, почему иван-чай называют «русским», угостят тремя сортами уральского чая, пастилой, баранками и вязовским пряником. В финале участники сделают свой чай с добавлением трав, ягод, фруктов, овощей и специй. Стоимость — 1000 рублей. 2 марта Спектакль «Кабаре Галич» В Ельцин Центре покажут постановку, которая идет с аншлагом и в Москве. В музыкальном спектакле одна из ведущих актрис Воронежского Камерного театра Яна Кузина. В центре повествования — история успешного советского драматурга Александра Галича, который начинает писать стихи и исполняет их под гитару. Создатели постановки покажут, как человек прошел через изгнание и эмиграцию, а сейчас он признан классиком российского искусства. Показ пройдет в кинозале в 19:00, билеты стоят от 1500 рублей. 18+ Создать похожий пор-арт сможет любой желающий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мастер-класс в стиле поп-арт В галерее «Главный проспект» всех желающих научат рисовать себя в манере Энди Уорхола. Участникам нужно предварительно записаться и скинуть свое любимое портретное фото. Начало в 16:00, мастер-класс стоит 2500 рублей. Шоу с шашками и катание на сноу-банане В загородном клубе «Белая лошадь» тоже пройдет Масленица. Попасть на нее можно бесплатно с 12:00 до 18:00. В программе — игры, катание на сноу-банане, в упряжке с хаски и на лошадях, соревнования по хоббихорсингу, шоу с шашками и огнем, концерт, ярмарка. Также проведут конкурсы «Краса — длинная коса» и «Красивое масленичное чучело», в финале сожгут чучело. На месте будут работать фуд-корты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кроме предстоящих масленичных гуляний, в первые дни марта в Екатеринбурге пройдут шоу-показ кошек в костюмах, мастер-классы по созданию чая, пивной баттл, дневная вечеринка и концерт Шуры, который выступит в честь своего 50-летия на Урале. Топ мероприятий выходных — в подборке URA.RU. Концерт Шуры Исполнитель легендарных песен «Холодная луна» и «Не верь слезам» устроит эпатажную вечеринку в «Руки Вверх! Бар». Пустят туда лишь тех, кто старше 18 лет. Гостей ждут к 19:00, начало концерта — 20:00, билеты еще есть в наличии, стоят от 3800 рублей. Выставка кошек и кубок «Каменный Цветок — 2025» В КРК «Уралец» превратится в место, где соберутся самые красивые коты и кошки различных пород. Эксперты будут оценивать участников, чтобы раздать им титулы. На месте все желающие могут пообщаться с заводчиками, получить совет, купить зоотовары или найти себе пушистого друга. В программе — специальные породные ринги и шоу, шоу-показ кошек в костюмах. Вход платный — 150—250 рублей, дети до 5 лет бесплатно. Выставка продлится все выходные. Beer Battle Конкурс для любителей пенного проведут в заведении Bukowski Grill. К участию приглашают команды от 2 до 5 человек, каждый должен будет выпить по четыре бокала по 0,5. Также в стол будут представлены закуски. Участие платное: нужно купить один билет на всю команду, стоимость — 5000 рублей. Начало в 15:00, строго 18+ Дневной кофе-рейв Популярные в Европе дневные вечеринки добрались до Екатеринбурга: в кофейне «Хаса Ви» устроят аналогичные танцы. С 12:00 в заведении будут играть диджеи, дарить подарки и наливать напитки из спешл-меню. Участие бесплатное. Масленица на катке На ледовом стадионе на площади 1905 года впервые проведут масленичные гуляния. Все выходные на входе будут выступать аниматоры и дуэт Zazou, а на самом катке — скоморохи и DJ Андрей ДерЖи. На площадке у катка можно отдыхать бесплатно, чтобы выйти на лед, придется отдать от 600 рублей. Мероприятия продлятся с 13:00 до 23:00 в субботу, с 13:00 до 20:30 в воскресенье. «Уралмаш» против «Локомотива» В ДИВС встретятся две баскетбольные команды. Матч в рамках Единой лиги ВТБ стартует в 17:00, билеты — от 250 рублей. Мастер-класс по составлению чайного купажа Создать свой напиток и познакомиться с историей напитка можно в Музее истории Екатеринбурга. В 16:00 в «Доме Качки» гостям расскажут, почему иван-чай называют «русским», угостят тремя сортами уральского чая, пастилой, баранками и вязовским пряником. В финале участники сделают свой чай с добавлением трав, ягод, фруктов, овощей и специй. Стоимость — 1000 рублей. Спектакль «Кабаре Галич» В Ельцин Центре покажут постановку, которая идет с аншлагом и в Москве. В музыкальном спектакле одна из ведущих актрис Воронежского Камерного театра Яна Кузина. В центре повествования — история успешного советского драматурга Александра Галича, который начинает писать стихи и исполняет их под гитару. Создатели постановки покажут, как человек прошел через изгнание и эмиграцию, а сейчас он признан классиком российского искусства. Показ пройдет в кинозале в 19:00, билеты стоят от 1500 рублей. 18+ Мастер-класс в стиле поп-арт В галерее «Главный проспект» всех желающих научат рисовать себя в манере Энди Уорхола. Участникам нужно предварительно записаться и скинуть свое любимое портретное фото. Начало в 16:00, мастер-класс стоит 2500 рублей. Шоу с шашками и катание на сноу-банане В загородном клубе «Белая лошадь» тоже пройдет Масленица. Попасть на нее можно бесплатно с 12:00 до 18:00. В программе — игры, катание на сноу-банане, в упряжке с хаски и на лошадях, соревнования по хоббихорсингу, шоу с шашками и огнем, концерт, ярмарка. Также проведут конкурсы «Краса — длинная коса» и «Красивое масленичное чучело», в финале сожгут чучело. На месте будут работать фуд-корты.