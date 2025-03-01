«Случилось чудо!»: парализованный свердловчанин сделал первые за три года шаги. Видео

Свердловчанин, прикованный к инвалидной коляске, начал ходить

02 марта 2025 в 09:20 Размер текста - 17 +

Андрей прикован к инвалидной коляске с 2021 года Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловчанин Андрей Шошорин, прикованный к инвалидной коляске с 2021 года из-за тяжелой травмы, сделал свои первые шаги. Об этом URA.RU сообщили в клинике, где лечится Андрей. Его историю агентство рассказало 7 февраля. В 2016-м у Андрея диагностировали наследственную атаксию, при которой нарушена способность управлять движениями. В августе 2021 года он упал в подъезде и ударился головой — это и привело к инвалидности. Медики не давали оптимистичных прогнозов, готовили мать к тому, что со временем Андрей станет паллиативным (подход, направленный на облегчение симптомов и улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями). Спустя три года парень попал на реабилитацию в екатеринбургский центр. «Случилось чудо! Андрей начал двигать пальцами ног, — рассказала главный невролог клиники Ирина Волкова. — Конечно, пока ему нужна поддержка, но это уже огромный шаг вперед. Теперь Андрею нельзя останавливаться, его ждет долгий и упорный путь. Только так он сможет ходить, пусть даже с тростью, обслуживать себя и забыть об инвалидной коляске». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин Андрей Шошорин, прикованный к инвалидной коляске с 2021 года из-за тяжелой травмы, сделал свои первые шаги. Об этом URA.RU сообщили в клинике, где лечится Андрей. Его историю агентство рассказало 7 февраля. В 2016-м у Андрея диагностировали наследственную атаксию, при которой нарушена способность управлять движениями. В августе 2021 года он упал в подъезде и ударился головой — это и привело к инвалидности. Медики не давали оптимистичных прогнозов, готовили мать к тому, что со временем Андрей станет паллиативным (подход, направленный на облегчение симптомов и улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями). Спустя три года парень попал на реабилитацию в екатеринбургский центр. «Случилось чудо! Андрей начал двигать пальцами ног, — рассказала главный невролог клиники Ирина Волкова. — Конечно, пока ему нужна поддержка, но это уже огромный шаг вперед. Теперь Андрею нельзя останавливаться, его ждет долгий и упорный путь. Только так он сможет ходить, пусть даже с тростью, обслуживать себя и забыть об инвалидной коляске».