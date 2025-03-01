«Изо рта и носа шла кровь»: причиной смерти екатеринбурженки в сауне мог стать недолеченный гайморит

Утонувшая в Екатеринбурге в сауне на Рассветной женщина могла скончаться из-за осложнений от недолеченного гайморита. Такое предположение сделали родственники погибшей.
«В какой-то момент женщине в сауне стало не по себе — и она решила окунуться в воду... Из ее рта и носа пошла пена, а затем началось сильное кровотечение... По словам близких, кровотечение из носа у нее началось из-за резкого перепада температур на фоне гайморита, который она перенесла совсем недавно», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на близких.
В сауну екатеринбурженка пришла вместе с мужем, они хотели провести романтический вечер. Муж, как только понял, что жена тонет, вытащил ее из бассейна и пытался реанимировать, но женщина скончалась до прибытия медиков.
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