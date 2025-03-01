01 марта 2025

«Изо рта и носа шла кровь»: причиной смерти екатеринбурженки в сауне мог стать недолеченный гайморит

Женщина, погибшая в сауне в Екатеринбурге, возможно погибла из-за гайморита
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Сауна находиться в районе ЖБИ на улице Рассветной (архивное фото)
Сауна находиться в районе ЖБИ на улице Рассветной (архивное фото) Фото:

Утонувшая в Екатеринбурге в сауне на Рассветной женщина могла скончаться из-за осложнений от недолеченного гайморита. Такое предположение сделали родственники погибшей.

«В какой-то момент женщине в сауне стало не по себе — и она решила окунуться в воду... Из ее рта и носа пошла пена, а затем началось сильное кровотечение... По словам близких, кровотечение из носа у нее началось из-за резкого перепада температур на фоне гайморита, который она перенесла совсем недавно», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на близких.

В сауну екатеринбурженка пришла вместе с мужем, они хотели провести романтический вечер. Муж, как только понял, что жена тонет, вытащил ее из бассейна и пытался реанимировать, но женщина скончалась до прибытия медиков.

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Утонувшая в Екатеринбурге в сауне на Рассветной женщина могла скончаться из-за осложнений от недолеченного гайморита. Такое предположение сделали родственники погибшей. «В какой-то момент женщине в сауне стало не по себе — и она решила окунуться в воду... Из ее рта и носа пошла пена, а затем началось сильное кровотечение... По словам близких, кровотечение из носа у нее началось из-за резкого перепада температур на фоне гайморита, который она перенесла совсем недавно», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на близких. В сауну екатеринбурженка пришла вместе с мужем, они хотели провести романтический вечер. Муж, как только понял, что жена тонет, вытащил ее из бассейна и пытался реанимировать, но женщина скончалась до прибытия медиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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