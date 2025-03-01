Наземное метро в Екатеринбурге оставляют без федеральных денег

02 марта 2025 в 19:26 Размер текста - 17 +

Сеть электричек в Екатеринбурге и агломерациях решила бы проблему транспортной доступности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У правительства РФ пока нет планов финансировать проект Екатеринбургского центрального пассажирского кольца (ЕЦПК, наземное метро). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной власти. По его данным, наземное метро было в федеральной программе «Мобильный город» и стояло в очереди на финансирование на 2026—2027 годы. «Долгое время шли переговоры о том, чтобы начать в 2024-м или 2025 году. Но „Мобильный город“ включили в новый нацпроект „Инфраструктура для жизни“. И уже в новой версии метро там нет», — утверждает собеседник. По словам другого собеседника, прояснить перспективы свердловский губернатор Евгений Куйвашев хотел на встрече с вице-премьером РФ Виталием Савельевым и главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, которые днем 26 февраля приехали на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Удалось ли это, неизвестно. Кстати, в делегации был и глава РЖД Олег Белозеров, который в прежние годы поддерживал задумку, но, как утверждает один из источников URA.RU, сейчас занят решением более крупных задач. Статья по теме Москва решит судьбу наземного метро в Екатеринбурге В последний раз судьба наземного метро публично обсуждалась в конце октября 2024-го в рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации. По итогам презентации сенаторы рекомендовали правительству РФ включить наземное метро в федеральный проект «Развитие общественного транспорта». Необходимая сумма — 128,3 млрд рублей. В сентябре 2024-го мэр Алексей Орлов анонсировал, что в 2025 году начнется строительство десятикилометровой железнодорожной линии от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово». «Это часть перспективного Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, включающего также маршрут „Юго-западный“ и диаметральные связи со Среднеуральском, Березовским, Верхней Пышмой и другими близлежащими городами», — описывал он ранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У правительства РФ пока нет планов финансировать проект Екатеринбургского центрального пассажирского кольца (ЕЦПК, наземное метро). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной власти. По его данным, наземное метро было в федеральной программе «Мобильный город» и стояло в очереди на финансирование на 2026—2027 годы. «Долгое время шли переговоры о том, чтобы начать в 2024-м или 2025 году. Но „Мобильный город“ включили в новый нацпроект „Инфраструктура для жизни“. И уже в новой версии метро там нет», — утверждает собеседник. По словам другого собеседника, прояснить перспективы свердловский губернатор Евгений Куйвашев хотел на встрече с вице-премьером РФ Виталием Савельевым и главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, которые днем 26 февраля приехали на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Удалось ли это, неизвестно. Кстати, в делегации был и глава РЖД Олег Белозеров, который в прежние годы поддерживал задумку, но, как утверждает один из источников URA.RU, сейчас занят решением более крупных задач. В последний раз судьба наземного метро публично обсуждалась в конце октября 2024-го в рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации. По итогам презентации сенаторы рекомендовали правительству РФ включить наземное метро в федеральный проект «Развитие общественного транспорта». Необходимая сумма — 128,3 млрд рублей. В сентябре 2024-го мэр Алексей Орлов анонсировал, что в 2025 году начнется строительство десятикилометровой железнодорожной линии от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово». «Это часть перспективного Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, включающего также маршрут „Юго-западный“ и диаметральные связи со Среднеуральском, Березовским, Верхней Пышмой и другими близлежащими городами», — описывал он ранее.