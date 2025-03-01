01 марта 2025

В метро Екатеринбурга поезда станут ездить быстрее

В метро Екатеринбурга сократят интервал движения поездов в будни в час пик
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезда в метрополитене Екатеринбурга станут ездить быстрее в час пик
Поезда в метрополитене Екатеринбурга станут ездить быстрее в час пик Фото:

В метро Екатеринбурга с 3 марта сократят интервал движения поездов в будни в часы пик. Об этом сообщил официальный telegram-канал екатеринбуржского метрополитена «Подземка Екатеринбурга».

«В часы пик интервал между составами составит от 3 до 4 минут. Изменения коснутся лишь будних дней, в выходные дни интервал останется прежним — от 9 до 10 минут», — говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге продлили способ оплаты проезда в метро жетонами до 31 марта. Продавать их в кассах метрополитена перестали с 1 января. Также с 18 января навсегда закрыли часть касс. Теперь билеты можно купить только в терминалах. С ноября прошлого года в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами.

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В метро Екатеринбурга с 3 марта сократят интервал движения поездов в будни в часы пик. Об этом сообщил официальный telegram-канал екатеринбуржского метрополитена «Подземка Екатеринбурга». «В часы пик интервал между составами составит от 3 до 4 минут. Изменения коснутся лишь будних дней, в выходные дни интервал останется прежним — от 9 до 10 минут», — говорится в сообщении. Ранее в Екатеринбурге продлили способ оплаты проезда в метро жетонами до 31 марта. Продавать их в кассах метрополитена перестали с 1 января. Также с 18 января навсегда закрыли часть касс. Теперь билеты можно купить только в терминалах. С ноября прошлого года в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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