На отнятом у Гайсина уральском заводе распустили правление и готовят открытие филиала в Москве

На заводе электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский), который после национализации перешел от аффилированных с бизнесменом Маликом Гайсиным компаний Ростеху, досрочно прекратили полномочия членов правления. Также новое руководство открывает московское представительство предприятия, следует из данных на сайте «Интерфакс-раскрытие».
«Досрочно прекратить полномочия членов правления ОАО „Завод „Исеть“. <...> Утвердить положение о московском представительстве ОАО „Уральский завод электрических соединителей „Исеть““, — говорится в опубликованном решении совета директоров.
Завод «Исеть» перешел под контроль Ростеха после национализации в августе 2023 года. Как установил суд, акции этого и нескольких других предприятий Гайсин получил в нарушение антикоррупционного законодательства, когда был депутатом Госдумы в 90-е годы.
Вскоре Ростех назначил нового директора и сформировал новый совет директоров. 25 июня 2024 года Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов по заводу, но в сентябре Ленинский районный суд повторно рассмотрел дело и вновь национализировал предприятие. Сам Гайсин сейчас находится под домашним арестом по обвинению в превышении полномочий и растрате.
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