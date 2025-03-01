01 марта 2025

На отнятом у Гайсина уральском заводе распустили правление и готовят открытие филиала в Москве

Уральский завод «Исеть» сменил руководство и готовит открытие филиала в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Исеть» национализировали в 2023 году
Завод «Исеть» национализировали в 2023 году Фото:

На заводе электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский), который после национализации перешел от аффилированных с бизнесменом Маликом Гайсиным компаний Ростеху, досрочно прекратили полномочия членов правления. Также новое руководство открывает московское представительство предприятия, следует из данных на сайте «Интерфакс-раскрытие».

«Досрочно прекратить полномочия членов правления ОАО „Завод „Исеть“. <...> Утвердить положение о московском представительстве ОАО „Уральский завод электрических соединителей „Исеть““, — говорится в опубликованном решении совета директоров.

Завод «Исеть» перешел под контроль Ростеха после национализации в августе 2023 года. Как установил суд, акции этого и нескольких других предприятий Гайсин получил в нарушение антикоррупционного законодательства, когда был депутатом Госдумы в 90-е годы.

Вскоре Ростех назначил нового директора и сформировал новый совет директоров. 25 июня 2024 года Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов по заводу, но в сентябре Ленинский районный суд повторно рассмотрел дело и вновь национализировал предприятие. Сам Гайсин сейчас находится под домашним арестом по обвинению в превышении полномочий и растрате.

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На заводе электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский), который после национализации перешел от аффилированных с бизнесменом Маликом Гайсиным компаний Ростеху, досрочно прекратили полномочия членов правления. Также новое руководство открывает московское представительство предприятия, следует из данных на сайте «Интерфакс-раскрытие». «Досрочно прекратить полномочия членов правления ОАО „Завод „Исеть“. <...> Утвердить положение о московском представительстве ОАО „Уральский завод электрических соединителей „Исеть““, — говорится в опубликованном решении совета директоров. Завод «Исеть» перешел под контроль Ростеха после национализации в августе 2023 года. Как установил суд, акции этого и нескольких других предприятий Гайсин получил в нарушение антикоррупционного законодательства, когда был депутатом Госдумы в 90-е годы. Вскоре Ростех назначил нового директора и сформировал новый совет директоров. 25 июня 2024 года Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов по заводу, но в сентябре Ленинский районный суд повторно рассмотрел дело и вновь национализировал предприятие. Сам Гайсин сейчас находится под домашним арестом по обвинению в превышении полномочий и растрате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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