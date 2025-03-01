Десятки тысяч людей собрались в главном парке Екатеринбурга ради сожжения обид. Видео

Екатеринбуржцы отметили Масленицу в парке Маяковского

02 марта 2025 в 18:51 Размер текста - 17 +

Гуляния в парке длились весь день Фото: Илья Московец © URA.RU В парке Маяковского отгуляли самый популярный у екатеринбуржцев праздник. Традиционно здесь собираются десятки тысяч человек, чтобы поесть блины, поучаствовать в народных забавах и сжечь чучело. Кроме этого, в ЦПКиО появилась нестандартная традиция, передает корреспондент URA.RU. На входе в качестве украшения установили огромный самовар, а на Центральной аллее появились большие надувные шары. В качестве развлечений горожанам предложили посмотреть постановку «Жихарка» от «Коляда-театра», поучаствовать в хороводах, залезть на масленичный столб и подраться на подушках. Также впервые в парке поставили специальный ящик: в него можно было бросить записки, в которых нужно было расписать свои желания, мечты или обиды, чтобы потом их сжечь. На главной сцене все это время выступали ансамбль «Иван да Марья» и ложкари из «Парни Саб Ложки», а завершали гуляния группа Uzoritsa. Именно под их песни сожгли главный символ Масленицы — большое чучело. По данным организаторов, праздник в ЦПКиО, Летнем парке «Уралмаш» и на катке на Площади 1905 года посетило более 100 тысяч человек. Всего же было съедено 200 тысяч блинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В парке Маяковского отгуляли самый популярный у екатеринбуржцев праздник. Традиционно здесь собираются десятки тысяч человек, чтобы поесть блины, поучаствовать в народных забавах и сжечь чучело. Кроме этого, в ЦПКиО появилась нестандартная традиция, передает корреспондент URA.RU. На входе в качестве украшения установили огромный самовар, а на Центральной аллее появились большие надувные шары. В качестве развлечений горожанам предложили посмотреть постановку «Жихарка» от «Коляда-театра», поучаствовать в хороводах, залезть на масленичный столб и подраться на подушках. Также впервые в парке поставили специальный ящик: в него можно было бросить записки, в которых нужно было расписать свои желания, мечты или обиды, чтобы потом их сжечь. На главной сцене все это время выступали ансамбль «Иван да Марья» и ложкари из «Парни Саб Ложки», а завершали гуляния группа Uzoritsa. Именно под их песни сожгли главный символ Масленицы — большое чучело. По данным организаторов, праздник в ЦПКиО, Летнем парке «Уралмаш» и на катке на Площади 1905 года посетило более 100 тысяч человек. Всего же было съедено 200 тысяч блинов.