В парке Маяковского отгуляли самый популярный у екатеринбуржцев праздник. Традиционно здесь собираются десятки тысяч человек, чтобы поесть блины, поучаствовать в народных забавах и сжечь чучело. Кроме этого, в ЦПКиО появилась нестандартная традиция, передает корреспондент URA.RU.
На входе в качестве украшения установили огромный самовар, а на Центральной аллее появились большие надувные шары. В качестве развлечений горожанам предложили посмотреть постановку «Жихарка» от «Коляда-театра», поучаствовать в хороводах, залезть на масленичный столб и подраться на подушках. Также впервые в парке поставили специальный ящик: в него можно было бросить записки, в которых нужно было расписать свои желания, мечты или обиды, чтобы потом их сжечь.
На главной сцене все это время выступали ансамбль «Иван да Марья» и ложкари из «Парни Саб Ложки», а завершали гуляния группа Uzoritsa. Именно под их песни сожгли главный символ Масленицы — большое чучело.
По данным организаторов, праздник в ЦПКиО, Летнем парке «Уралмаш» и на катке на Площади 1905 года посетило более 100 тысяч человек. Всего же было съедено 200 тысяч блинов.
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