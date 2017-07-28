В Югре направлено в суд уголовное дело в отношении заместителя главы Радужного, обвиняемой в получении взяток. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
Следствие установило как минимум два факта получения чиновницей незаконных вознаграждений — в ноябре 2016 года вице-мэр получила от местного жителя 20 тыс. рублей за помощь в покупке мэрией квартиры взяткодателя, а в феврале 2017 года замглавы получила 250 тыс. рублей. За эти средства она приняла экономически выгодные для одной из управляющих компаний города тарифы по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Чиновницу задержали в момент получения денег.
Вице-мэр обвиняется по статьям «получение взятки» и «получение взятки в крупном размере» — ей грозит до 12 лет лишения свободы. По данным «URA.RU», речь идет о Сафуре Курбановой, которая курировала в должности замглавы управление экономики и прогнозирования. Чиновница отправлена в отставку в связи с утратой доверия — в процессе проверки силовиков выяснилось, что она сдавала декларации о доходах с ложными сведениями.