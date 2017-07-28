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11:28  28 июля 2017 0

Вице-мэру Югры грозит 12 лет колонии за крупную взятку

Клипарт., взятка, деньги
Замглавы Радужного обвиняется в получении двух взятокФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Югре направлено в суд уголовное дело в отношении заместителя главы Радужного, обвиняемой в получении взяток. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Следствие установило как минимум два факта получения чиновницей незаконных вознаграждений — в ноябре 2016 года вице-мэр получила от местного жителя 20 тыс. рублей за помощь в покупке мэрией квартиры взяткодателя, а в феврале 2017 года замглавы получила 250 тыс. рублей. За эти средства она приняла экономически выгодные для одной из управляющих компаний города тарифы по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Чиновницу задержали в момент получения денег.

Вице-мэр обвиняется по статьям «получение взятки» и «получение взятки в крупном размере» — ей грозит до 12 лет лишения свободы. По данным «URA.RU», речь идет о Сафуре Курбановой, которая курировала в должности замглавы управление экономики и прогнозирования. Чиновница отправлена в отставку в связи с утратой доверия — в процессе проверки силовиков выяснилось, что она сдавала декларации о доходах с ложными сведениями.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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