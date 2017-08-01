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01 августа 2017
12:24  01 августа 2017 0

С дачи посольства США в Москве грузовиками вывозят вещи

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Американцы оказались не настолько свободныФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Пять грузовых машин готовятся выехать с территории дачи посольства США в Серебряном Бору в Москве. Сейчас фуры, некоторые из которых с дипломатическими номерами, грузятся.

«Это последние вещи, остальное уже вывезли», — сказал охранник дачи журналистам РИА Новости. Около здания дежурят несколько съемочных групп телеканалов.

Ранее стало известно, что МИД РФ с 1 августа лишает посольство США права пользоваться этой дачей в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности, напоминает «Национальная служба новостей».

Наталия Вершинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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