С дачи посольства США в Москве грузовиками вывозят вещи

12:24 01 августа 2017 0

Американцы оказались не настолько свободны Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Пять грузовых машин готовятся выехать с территории дачи посольства США в Серебряном Бору в Москве. Сейчас фуры, некоторые из которых с дипломатическими номерами, грузятся.

«Это последние вещи, остальное уже вывезли», — сказал охранник дачи журналистам РИА Новости. Около здания дежурят несколько съемочных групп телеканалов.

Ранее стало известно, что МИД РФ с 1 августа лишает посольство США права пользоваться этой дачей в качестве ответной меры на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности, напоминает «Национальная служба новостей».