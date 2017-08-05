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05 августа 2017
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Главные новости Москвы
12:58  05 августа 2017 0

В Туве из задымленной шахты эвакуировали 93 горняка

Горные спасатели проводят разведку шахтыФото: МЧС по республике Тува

В Туве на угольной шахте «Межегейуголь» произошло задымление, когда под землей находилось 93 человека, сообщает Nation News.

На конвейерном штреке 2-2 шахты Тандинского района Тувы произошло задымление. На месте во время ЧП находилось 93 горняка. Спасатели узнали о происшествии не сразу, но после сообщения оперативно отправились на место.

На данный момент все рабочие выведены на поверхность, пострадавших нет. В данный момент два отделения филиала военизированной горно-спасательной части республики Хакасия проводят разведку, передает RT.

Как ранее писало «URA.RU», 4 августа на руднике в Якутии затопило шахту со 151 рабочим. На поверхность после ЧП подняты 142 человека. 5 августа один из заблокированных шахтеров связался со спасателями, его уже вытащили наверх и оказали медицинскую помощь. В шахте остается еще восемь человек.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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