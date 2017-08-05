В Туве на угольной шахте «Межегейуголь» произошло задымление, когда под землей находилось 93 человека, сообщает Nation News.
На конвейерном штреке 2-2 шахты Тандинского района Тувы произошло задымление. На месте во время ЧП находилось 93 горняка. Спасатели узнали о происшествии не сразу, но после сообщения оперативно отправились на место.
На данный момент все рабочие выведены на поверхность, пострадавших нет. В данный момент два отделения филиала военизированной горно-спасательной части республики Хакасия проводят разведку, передает RT.
Как ранее писало «URA.RU», 4 августа на руднике в Якутии затопило шахту со 151 рабочим. На поверхность после ЧП подняты 142 человека. 5 августа один из заблокированных шахтеров связался со спасателями, его уже вытащили наверх и оказали медицинскую помощь. В шахте остается еще восемь человек.