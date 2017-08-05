Спасатели достали одного из заблокированных шахтеров в Якутии

Один из якутских горняков, заблокированных на руднике «Мир», вышел на связь. Об этом сообщили в компании «Алроса».
Пропавший на руднике в Якутии шахтер Алишер Мирзаев самостоятельно сообщил спасателям свое местонахождение. Он вышел на связь на «горизонте 410», передает RT.
Мужчину подняли наверх и оказали первую медицинскую помощь. Сейчас под землей находятся еще восемь рабочих. Чтобы достать их, нужно отгрузить «обводненную породную мелочь», которая образовалась на дне карьера, сообщает Nation News.
На руднике (принадлежит компании «Алроса», — прим.ред) в Якутии 4 августа затопило шахту. На месте был 151 рабочий. После ЧП в городе Мирном ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным на 5 августа, на поверхность после подтопления подняты 142 человека.