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10 октября 2017
09 октября 2017
06:15  10 октября 2017 0

ФСБ задержала нарушителя границы, представившегося военнослужащим ВСУ

Луганск КПП в руках ЛНР, кпп, граница, проверка
Личность и обстоятельства незаконного перехода границы устанавливаютсяФото: Карина Ванеш © URA.RU

На Луганском направлении российскими пограничниками был задержан нарушитель границы, который, по всей видимости, является военнослужащим ВСУ.

Нарушитель был задержан 9 октября, при задержании представился военнослужащим украинской армии. На данный момент личность и обстоятельства незаконного перехода границы устанавливаются, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины», — передает управление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Напомним, что 1 октября в Курской области произошло нападение на российских пограничников. Инцидент произошел в ходе операции «Нелегал» в поселке Теткино. Одним из участников инцидента оказался Али Демельханов — главарь бандподполья Хасавюртовском районе Дагестана.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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