На Луганском направлении российскими пограничниками был задержан нарушитель границы, который, по всей видимости, является военнослужащим ВСУ.
Нарушитель был задержан 9 октября, при задержании представился военнослужащим украинской армии. На данный момент личность и обстоятельства незаконного перехода границы устанавливаются, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины», — передает управление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
Напомним, что 1 октября в Курской области произошло нападение на российских пограничников. Инцидент произошел в ходе операции «Нелегал» в поселке Теткино. Одним из участников инцидента оказался Али Демельханов — главарь бандподполья Хасавюртовском районе Дагестана.