21:51 15 октября 2017 5

Борис Якеменко собирается идти на выборы президента РФ в марте 2018 года Фото: Анвар Галеев/ТАСС

На выборы президента России намерен выдвинуться один из руководителей движения «Наши», основатель православного корпуса Борис Якеменко. Он представил свою предвыборную программу.

Якеменко уверяет, что если его изберут президентом, то он выполнит все обещания, представленные в программе. Программу он назвал «Основные направления России в рамках президентского срока 2018—2024 годов», пишут РИА «Новости». Потенциальный кандидат на президентское кресло заявляет, что в центре его внимания будет человек и его потребности.

«Это должен быть человек духовный, интеллектуальный, служащий главной причиной происходящего, а не инструментом и не следствием», — заявляет в своей программе Якеменко.

По его словам, с 2018 года должен начаться проект «второго открытия России». Для этого в стране будет учрежден Институт стратегического планирования (ИСП), который разработает ключевые направления в политике, искусстве, общественной жизни.

В 2019 году будет поставлен вопрос о сокращении обязательной рабочей недели до трех-четырех дней, и одновременно начата разработка программы по планированию и освоению свободного времени.

Автор программы предлагает создать школы «для отличников» для «чтения серьезных книг». В результате масштабной реформы системы образования на треть будет сокращено число вузов, и на треть увеличено количество студентов, обучающихся по интернету.

Из спорта он предлагает сделать шоу и разрешить спортсменам принимать допинг, так как все «естественные рекорды» давно побиты.

В здравоохранении Якеменко планирует внедрить новые врачебные профессии, в частности, врача-микрофлориста, который занимается гармонизацией микрофлоры человека, а также «наномедицину», и повсеместно ввести киберпротезирование. При этом несерьезные заболевания предлагается лечить дистанционно.

С 2019 года пройдет политическая реформа, в рамках которой заменят устаревшие партийные формы внепартийными социальными образованиями. Будет сформировано новое «служилое сословие», базирующееся «не на финансовой, а на компетентностной и интеллектуальной основе».

Якеменко обещает рост научного потенциала в стране за счет программы по массовой ликвидации научной неграмотности.

В 2020 году, по планам Якименко, в стране начнется реализация концепции «Россия в движении», подразумевающая максимальную мобильность домов, офисов, производств, вузов.

По мнению Якеменко, основой внешней политики РФ станет неподчинение «глобализированному атлантизму», ключевой точкой которого стало возвращение Крыма в 2014 года. Он придерживается мнения, что Россия должна создать идеологические союзы с теми, кто не хочет жить в парадигме трансатлантизма. В рамках этой программы предполагается стратегический альянс с Индией и Китаем, укрепление интеграционных процессов со Средней Азией и создание геополитической оси Москва — Астана — Ташкент с перспективой военного союза.

Выборы президента России, напомним, пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.