{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
«ЕР» готовят для Путина. Собчак расскажет Дудю о планах на президентский пост. Губернатор Бурков забирает друзей с Урала
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
16 октября 2017
Главные новости Свердловской области
14:03  17 октября 2017 1

Мошенники из Индии украли деньги у координатора «РосЯмы»

Клипарт, банкомат
Украденные деньги уже возвращены владельцуФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

У координатора «РосЯмы» и члена Общественной палаты Екатеринбурга Алексея Беззуба украли порядка 20 тысяч рублей с банковской карты банка «Точка». Неприятный инцидент случился неподалеку от Дели, рассказал на своей странице в Facebook автоправозащитник, позже добавив, что банк оперативно вернул украденные деньги.

«Сейчас с карточки банка „Точка“ у меня украли порядка двадцати тысяч. Снимали наличными в Индии, карточка при мне в Екатеринбурге. Плачу в 99% случаев телефоном или часами», — написал Беззуб. Отметив в разговоре с журналистом «URA.RU», что после этого, ночью, злоумышленники снова пытались снять деньги. Только к тому моменту карту он уже заблокировал.

Под постом пользователи соцсети начали активное обсуждение произошедшего, к которому подключился управляющий директор «Точки» Борис Дьяконов, сообщив, что команда банка уже занимается проблемой. К обеду следующего дня деньги были возвращены владельцу.

«Мы наблюдаем за сомнительными операциями с помощью систем фрод-мониторигна, но тут важно не перегнуть. С одной стороны, предотвратить мошеннические операции, с другой — дать возможность клиентам полноценно пользоваться картой за границей. Банки и платёжные системы тоже заинтересованы в безопасности денег клиентов, поэтому активно способствуют продвижению чиповых технологий во всём мире. В последнее время и в таких странах, как Индия», — пояснили Беззубу в банке.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров