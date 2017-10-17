Мошенники из Индии украли деньги у координатора «РосЯмы»

14:03 17 октября 2017 1

Украденные деньги уже возвращены владельцу Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

У координатора «РосЯмы» и члена Общественной палаты Екатеринбурга Алексея Беззуба украли порядка 20 тысяч рублей с банковской карты банка «Точка». Неприятный инцидент случился неподалеку от Дели, рассказал на своей странице в Facebook автоправозащитник, позже добавив, что банк оперативно вернул украденные деньги.

«Сейчас с карточки банка „Точка“ у меня украли порядка двадцати тысяч. Снимали наличными в Индии, карточка при мне в Екатеринбурге. Плачу в 99% случаев телефоном или часами», — написал Беззуб. Отметив в разговоре с журналистом «URA.RU», что после этого, ночью, злоумышленники снова пытались снять деньги. Только к тому моменту карту он уже заблокировал.

Под постом пользователи соцсети начали активное обсуждение произошедшего, к которому подключился управляющий директор «Точки» Борис Дьяконов, сообщив, что команда банка уже занимается проблемой. К обеду следующего дня деньги были возвращены владельцу.

«Мы наблюдаем за сомнительными операциями с помощью систем фрод-мониторигна, но тут важно не перегнуть. С одной стороны, предотвратить мошеннические операции, с другой — дать возможность клиентам полноценно пользоваться картой за границей. Банки и платёжные системы тоже заинтересованы в безопасности денег клиентов, поэтому активно способствуют продвижению чиповых технологий во всём мире. В последнее время и в таких странах, как Индия», — пояснили Беззубу в банке.