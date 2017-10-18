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Главные новости Челябинской области
13:51  18 октября 2017 0

«По ней ползали мухи и черви». В Челябинске инвалида-колясочницу неделю истязали ради квартиры

Клипарт, разное. Екатеринбург, парковка инвалидов, стоянка автомобилей
Колясочница получила жуткие раныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одинокую беспомощную жительницу Ленинского района соседи обнаружили в квартире лежащей на грязном полу и всю в ожогах. По словам очевидцев, по ней ползали черви. В таком положении 60-летняя женщина провела, предположительно, неделю

«Врачи установили, что она пролежала на полу в ожогах неделю, по ней ползали черви. Окна были открыты настежь, чтобы могли залетать насекомые. В квартире антисанитарные условия. Пенсионерка — инвалид первой группы, колясочница, у нее никого нет», — цитирует портал Telefakt.ru начальника регионального штаба ЧОРО «Союз Добровольцев России», председателя общества инвалидов Владимира Корнева.

Предположительно, до такого состояния инвалида довела сиделка, с которой та заключила договор. В случае смерти пенсионерки сотрудница соцзащиты получала ее квартиру, а взамен обещала улучшенный уход и повышенное внимание. Сейчас женщину разыскивает полиция для дачи объяснений.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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