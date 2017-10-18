Одинокую беспомощную жительницу Ленинского района соседи обнаружили в квартире лежащей на грязном полу и всю в ожогах. По словам очевидцев, по ней ползали черви. В таком положении 60-летняя женщина провела, предположительно, неделю
«Врачи установили, что она пролежала на полу в ожогах неделю, по ней ползали черви. Окна были открыты настежь, чтобы могли залетать насекомые. В квартире антисанитарные условия. Пенсионерка — инвалид первой группы, колясочница, у нее никого нет», — цитирует портал Telefakt.ru начальника регионального штаба ЧОРО «Союз Добровольцев России», председателя общества инвалидов Владимира Корнева.
Предположительно, до такого состояния инвалида довела сиделка, с которой та заключила договор. В случае смерти пенсионерки сотрудница соцзащиты получала ее квартиру, а взамен обещала улучшенный уход и повышенное внимание. Сейчас женщину разыскивает полиция для дачи объяснений.