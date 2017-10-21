Больной раком Хворостовский выступил с обращением к поклонникам

12:08 21 октября 2017 0

Артист на днях отметил 55-летие Фото: commons.wikimedia.org

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, который 16 октября отметил 55-летие, поблагодарил своих поклонников за поздравления. Запись появилась в Instagram артиста.

«Спасибо вам, дорогие друзья, за поздравления с днем рождения! Насладился прекрасным днем в Лондоне с друзьями и семьей», — написал Хворостовский.

Поклонники артиста, который длительное время хранил молчание, обрадовались его возвращению в публичное пространство и не скупились на добрые пожелания: «Огромных сил и энергии на преодоление всех невзгод! Здоровья крепкого и счастья вам и вашим близким!», «Желаю Вам, любимому певцу, сто лет здоровья и счастья!!!», «Обожаем Вас! Гордимся! Здоровья Вам на многие лета».

О том, что у артиста обнаружили онкологическое заболевание, стало известно в 2015 году, когда ему пришлось отменить несколько концертов из-за проблем со здоровьем. После курса лечения он вернулся на большую сцену, но выступать стал реже.

В середине октября сотрудник «Комсомольской правды» Елена Бодуэн распространила информацию о смерти Хворостовского, но позже извинилась за свою ошибку.