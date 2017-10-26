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27 октября 2017
26 октября 2017
22:52  26 октября 2017 3

Гинеколог оплодотворил более 50 пациенток без их согласия

СМТ клиника «Кидс». Екатеринбург, кабинет гинеколога, кабинет уролога
Гинеколог занимался незаконными манипуляциями на протяжении 40 летФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшего гинеколога из США обвиняют в использовании собственной спермы для того, чтобы помочь женщинам забеременеть. Подозревается, что он является биологическим отцом 50 детей своих пациенток.

Врач работал в американском штате Индиана. Незаконными манипуляциями он занимался на протяжении сорока лет, сообщает New York Post.

По словам адвокатов 78-летнего врача на пенсии Дональда Клайна, он собирается признать свою вину. Следствие подозревает, что с начала 1970-х годов гинеколог оплодотворил около 50 пациенток. При этом женщины были уверены, что биологический материал взят из банка спермы. К такому шагу врач прибегал, когда под рукой не было донорского материала, пишет издание.

При этом на данный момент официально установлено, что Клайн является биологическим отцом только двух детей своих пациенток, передает Lenta.ru. Следствие по этому делу продолжается.

Согласно законам штата Индиана, врачам не запрещено становиться донорами для собственных пациентов. Какое наказание может грозить врачу, не уточняется. Судебное слушание назначено на 14 декабря.

Тем временем в России уральские врачи отказываются создавать детей в пробирках, так как регионы не могут оплачивать эти процедуры, напоминает «URA.RU».

Ксения Томашова
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