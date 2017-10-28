Известная российская телеведущая и певица и писательница Ольга Бузова назвала имена российских звезд шоу-бизнеса, которые имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию. Речь об этом зашла в очередном выпуске программы Big Russian Boss Show.
Запись шоу известного российского рэпера опубликована на канале в сети Youtube. Правда, не исключено, что названные имена были произнесены в другом контексте, так как вслед за раскрытием имен следует заставка «Монтажные пранки».
«Для меня это Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров, король российской эстрады, и группа „Ленинград“, а также Дмитрий Билан», — говорит Бузова на 12-й минуте ролика
Правда уже через несколько минут видно, что гостья «Большого русского босса» пытается уклониться от поставленного вопроса, мотивируя это тем, что «ей с этими людьми еще работать».
Отметим, ранее «URA.RU» писало, что 31-летняя звезда не против баллотироваться на пост президента России, когда ей это позволит возраст.