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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
02:13  28 октября 2017 0

Бузова назвала имена российских звезд — геев. ВИДЕО

Бузова Ольга, бузова ольга
Не исключено, что авторы Big Russian Boss Show просто подшутили над теледивойФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Известная российская телеведущая и певица и писательница Ольга Бузова назвала имена российских звезд шоу-бизнеса, которые имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию. Речь об этом зашла в очередном выпуске программы Big Russian Boss Show.

Запись шоу известного российского рэпера опубликована на канале в сети Youtube. Правда, не исключено, что названные имена были произнесены в другом контексте, так как вслед за раскрытием имен следует заставка «Монтажные пранки».

«Для меня это Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров, король российской эстрады, и группа „Ленинград“, а также Дмитрий Билан», — говорит Бузова на 12-й минуте ролика

Правда уже через несколько минут видно, что гостья «Большого русского босса» пытается уклониться от поставленного вопроса, мотивируя это тем, что «ей с этими людьми еще работать».

Отметим, ранее «URA.RU» писало, что 31-летняя звезда не против баллотироваться на пост президента России, когда ей это позволит возраст.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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