Бузова намекнула, что хочет стать президентом России

01:34 20 октября 2017 0

Певица планирует участвовать в выборах в 2024 году ФОТО: личная страница Бузовой в Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова последовала примеру Ксении Собчак, намекнув, что тоже хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России, когда ей исполнится 35 лет. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«И к последним новостям страны. Я подожду четыре года. Мне пока только 31», — написала Бузова, вызвав тем самым шквал критики и обсуждения среди подписчиков по поводу написанного.

У Бузовой более 10 миллионов подписчиков, которые начали обсуждать, что же певица имела ввиду: некоторые пожелали ей удачи в политической деятельности, одни возмутились и посоветовали заниматься своим делом, а другие подумали, что Бузова просто подшучивает над Собчак, передает телеканал 360.