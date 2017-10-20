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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Москвы
01:34  20 октября 2017 0

Бузова намекнула, что хочет стать президентом России

Певица планирует участвовать в выборах в 2024 годуФОТО: личная страница Бузовой в Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова последовала примеру Ксении Собчак, намекнув, что тоже хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России, когда ей исполнится 35 лет. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«И к последним новостям страны. Я подожду четыре года. Мне пока только 31», — написала Бузова, вызвав тем самым шквал критики и обсуждения среди подписчиков по поводу написанного.

У Бузовой более 10 миллионов подписчиков, которые начали обсуждать, что же певица имела ввиду: некоторые пожелали ей удачи в политической деятельности, одни возмутились и посоветовали заниматься своим делом, а другие подумали, что Бузова просто подшучивает над Собчак, передает телеканал 360.

Александр Черноскутов
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