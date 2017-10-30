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Главные новости Челябинской области
14:49  30 октября 2017 1

Бывший сотрудник ФСИН и его сообщник отправятся в колонию за вымогательство 5 млн рублей

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, фсин россии, эмблема фсин
Бизнесмену угрожали насилием, если он не отдаст деньгиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал подполковника ФСИН и его сообщника виновными в вымогательстве с угрозами 5 млн рублей у бизнесмена. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в декабре прошлого года 45-летний житель Верхнеуральска узнал от знакомого, что некий бизнесмен из Магнитогорска владеет крупной суммой денег. Затем один из сообщников на протяжении нескольких месяцев звонил предпринимателю и требовал эти деньги, угрожая применением насилия, уничтожением имущества, а также насилием в отношении его несовершеннолетней дочери.

В январе второй подозреваемый облил бензином капот машины бывшей сожительницы предпринимателя, пытаясь запугать бизнесмена. Сотрудники правоохранительных органов в феврале задержали вымогателей при передаче муляжа 5 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре, в отношении задержанных возбуждено дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору ради получения имущества в особо крупном размере».

Суд приговорил каждого к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Одного из обвиняемых также лишили звания подполковника ФСИН. Суд удовлетворил иск потерпевшей владелицы автомобиля на сумму в 90 тысяч рублей и обязал фигурантов дела выплатить 280 тысяч рублей бизнесмену в виде компенсации морального вреда.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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