Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал подполковника ФСИН и его сообщника виновными в вымогательстве с угрозами 5 млн рублей у бизнесмена. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, в декабре прошлого года 45-летний житель Верхнеуральска узнал от знакомого, что некий бизнесмен из Магнитогорска владеет крупной суммой денег. Затем один из сообщников на протяжении нескольких месяцев звонил предпринимателю и требовал эти деньги, угрожая применением насилия, уничтожением имущества, а также насилием в отношении его несовершеннолетней дочери.
В январе второй подозреваемый облил бензином капот машины бывшей сожительницы предпринимателя, пытаясь запугать бизнесмена. Сотрудники правоохранительных органов в феврале задержали вымогателей при передаче муляжа 5 млн рублей.
Как сообщили в прокуратуре, в отношении задержанных возбуждено дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору ради получения имущества в особо крупном размере».
Суд приговорил каждого к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Одного из обвиняемых также лишили звания подполковника ФСИН. Суд удовлетворил иск потерпевшей владелицы автомобиля на сумму в 90 тысяч рублей и обязал фигурантов дела выплатить 280 тысяч рублей бизнесмену в виде компенсации морального вреда.