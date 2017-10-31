Отец Кевина Спейси насиловал собственного сына

09:37 31 октября 2017 0

Отец актера был педофилом, утверждает Рэндалл Фаулер Фото: Wikimedia Commons

Старший брат голливудского актера Кевина Спейси Рэндалл Фаулер сделал громкое заявление. По его словам, их отец был педофилом, а также избивал членов семьи.

Старшему брату Спейси было 12 лет, когда отец впервые изнасиловал его, рассказал Фаулер Daily Mail, сообщает сайт kp.ru. Тогда мужчина позвал его в спальню, «чтобы рассказать про птичек и пчелок», после чего начал приставать. Рэндалл закричал, на крики прибежала мать, но отец прогнал ее и запер дверь. «Отец начал заниматься со мной сексом. Так закончилось мое детство», — заявил Фаулер.

По его словам, изнасилования продолжались на протяжении четырех лет, а других членов семьи мужчина избивал. Мать все знала, но была запугана и никому не рассказывала об этом, подчеркнул брат актера. «Обстановка в доме была крайне отвратительной. Отец примкнул к американской нацистской партии и даже отрастил усы, как у Гитлера», — заявил иностранному изданию брат Спейси. По словам Рэндалла Фаулера, Кевин Спейси замкнулся и жил в собственном мире, а сестра Джулия сбежала из дома, как только ей исполнилось 18 лет.

Отметим, Кевин Спейси 30 октября совершил каминг-аут. «URA.RU» выяснило, почему эта новость стала одной из самых обсуждаемых в СМИ. Также компания Netflix после заявления актера объявила о закрытии популярного сериала «Карточный домик», где он исполнил одну из ролей.