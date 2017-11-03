Чиновники запретили организаторам онлайн-урока против ВИЧ говорить о презервативах

08:51 03 ноября 2017 0

Вместо профилактики ВИЧ детям говорят о нравственности, считают организаторы урока Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Минобранауки разразился скандал из-за подготовки к проведению онлайн-урока по профилактики ВИЧ-инфекции для студентов и старшеклассников.

Всероссийский интернет-урок по профилактике ВИЧ, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом первого декабря, проводится по заказу Министерства образования и науки с 2015 год. В этом году чиновники потребовали от организаторов урока заранее согласовать ответы на вопросы пользователей, «говорить о нравственности» и избегать употребления слова «презерватив».

«Министерство образования заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ профилактикой нравственных ценностей. 30% инфицированных женщин заразились от единственного в своей жизни партнера — можем ли мы их упрекнуть в асоциальном поведении? ВИЧ-положительные подростки, которые заражены с рождения, — не асоциальный образ жизни!», — приводит «Ъ» слова исполнителя проекта главы «Центра современных образовательных технологий» Сергея Буланова.

В Минобрнауки ситуацию журналистам «Ъ» комментировать отказались. Руководитель Федерального центра СПИДа Вадим Покровский заявил изданию, что из-за табу на обсуждение секса с подростками в России сложилась катастрофическая ситуация с распространением ВИЧ.