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07 ноября 2017
14:57  07 ноября 2017 0

«На Малахова похож!» Пригожин показал себя с волосами. ФОТО

ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , валерия, пригожин иосиф
Продюсер задумался о восстановлении шевелюрыФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Сети обсуждают старое фото российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Музыкант поделился с фанатами снимком, на котором он запечатлен в очках и с волосами.

«Кого-то я себе тут напоминаю, но точно не себя сегодняшнего. А с причёской, вроде, неплохо было. Что думаете, может, посеять луковицы, чтобы такая взошла?» — шутит продюсер на своей странице в Instagram.

«Красавец!» — написали преданные фанаты в Instagram. «Не в обиду, но тут вы похожи на ботаника школьного и частички Голума присутствуют», — ответил скептически настроенный россиянин.

Другие принялись сравнивать продюсера с известными личностями, среди которых оказался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, певец Валерий Меладзе, актер Станислав Садальский и ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов. «На Малахова похож», — заметил наблюдательный подписчик.

«Дни.ру» напоминают, что чаще всего Пригожина сравнивают с мультипликационным героем Шреком, о чем вся семья продюсера прекрасно знает. Пригожин и его близкие реагируют на сравнение с иронией, объясняя, что Шрек добрый персонаж.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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