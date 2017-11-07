В Сети обсуждают старое фото российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Музыкант поделился с фанатами снимком, на котором он запечатлен в очках и с волосами.
«Кого-то я себе тут напоминаю, но точно не себя сегодняшнего. А с причёской, вроде, неплохо было. Что думаете, может, посеять луковицы, чтобы такая взошла?» — шутит продюсер на своей странице в Instagram.
«Красавец!» — написали преданные фанаты в Instagram. «Не в обиду, но тут вы похожи на ботаника школьного и частички Голума присутствуют», — ответил скептически настроенный россиянин.
Другие принялись сравнивать продюсера с известными личностями, среди которых оказался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, певец Валерий Меладзе, актер Станислав Садальский и ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов. «На Малахова похож», — заметил наблюдательный подписчик.
«Дни.ру» напоминают, что чаще всего Пригожина сравнивают с мультипликационным героем Шреком, о чем вся семья продюсера прекрасно знает. Пригожин и его близкие реагируют на сравнение с иронией, объясняя, что Шрек добрый персонаж.