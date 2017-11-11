WADA получило новые данные о допинге в России

01:59 11 ноября 2017 0

В распоряжении WADA появились допинг-пробы российских спортсменов с 2012 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Всемирному антидопинговому агентству (WADA) удалось заполучить базу данных по допинг-тестированию российских спортсменов. Она, предположительно, может предоставить новые доказательства и повлечь очередные наказания в отношении России.

Эту базу данных WADA удалось получить лишь через своего информатора, поскольку российские власти отказывались предоставлять агентству данные оттуда, пишет The New York Times. По данным издания, база содержит информацию о всех допинг-тестах, которые проходили спортсмены в период с января 2012 года по август 2015-го.

Депутат комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв, комментируя ситуацию, раскритиковал действия антидопингового комитета: «Эти криминальные истории, если честно, надоедают. Начинается очередной детектив. <…> С нами не хотят разговаривать, не хотят нас слышать, а хотят только обвинять», — приводит RT слова Свищёва.

Парламентарий также отметил, что с Россией нужно вести открытый диалог, подобный вариант развития событий, по его мнению, является нецивилизованным и незаконным.