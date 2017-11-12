Мединский рассказал, какой фильм он мечтает снять

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о том, что мечтает снять фильм об одном из эпизодов установления татаро-монгольского ига на Руси.
Он поделился своим желанием в Калуге, где 12 ноября открывал памятник Ивану III. Мединский выступил с лекцией об истории правления князя, по завершении которой и рассказал о своей мечте, передает НТВ. По словам министра, в истории ига для него наиболее значимыми являются два исторических события: оборона Козельска в 1238 году и стояние на реке Угре в 1480 году.
«Мне кажется, что уже защитники Козельска доказали, что иго — это не навсегда, а Иван III поставил в этом деле точку», — подчеркнул Мединский. Осада города войсками хана Батыя длилась семь недель, дольше смог выстоять только Киев.
«История героической обороны Козельска здесь же на Калужской земле — беспрецедентная, уникальная, фантастическая. Я мечтаю кино сделать об этом. Найти хорошего продюсера и сценарий», — отметил он.