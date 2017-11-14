17:27 14 ноября 2017 0

Автомобили становятся роскошью, но социального взрыва не предвидится Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Резкий рост цен на бензин, достигший в ноябре 2017 года исторического максимума, заставит россиян отказываться от использования личных автомобилей. Эксперты указывают на то, что это вызывает закономерное раздражение со стороны населения. На этом фоне робкие попытки популяризировать электромобили в России называют фантастикой и издевательством.

Во вторник, 14 ноября, стало известно, что оптовые цены на бензин в России в ноябре достигли рекордного уровня. Так, цены на бензин АИ-92 с начала ноября выросли на 2,3%, до 42,85 тыс. рублей за тонну, на АИ-95 — на 1,7%, до 44,99 тыс. руб. за тонну. Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в интервью RT признал, что «у нас цены растут из года в год», и назвал причины нынешнего рекордного повышения. По его словам, влияют на это два основных фактора: инфляция и рост налоговой нагрузки. «Ежегодно растут акцизы на топливо, растет налог на добычу полезных ископаемых. И, естественно, эти налоги переносятся на потребителя», — пояснил Аркуша. Накануне, 13 ноября, правительство РФ внесло в Госдуму поправку в Налоговый кодекс, согласно которой предлагается со следующего года освободить электромобили от уплаты транспортного налога.

Россиянам сложнее всего отказаться от привычки ездить на машине, говорят эксперты Фото: media.gazprom-neft.ru

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил «URA.RU», что цены на бензин не остановятся, а продолжат расти и в самое ближайшее время: «Наше государство последовательно поддерживает нефтяные компании. Думаю, этот тренд сохранится и в дальнейшем. До какого уровня можно задирать цены на бензин — сложно сказать, у россиян, как известно, хорошее терпение. Чиновники этим активно и пользуются».

Между тем он признал, что многие граждане уже сегодня действительно вынуждены либо минимизировать поездки на личном автотранспорте, либо вообще отказываться от них из-за дороговизны топлива. «Что касается желания пересадить россиян на электромобили, то пока это представляется полной фантастикой или же издевательством. У нас можно только по нескольким улицам в столице на электромобиле ездить. В стране попросту нет соответствующей инфраструктуры, зачем рассказывать тогда эти сказки?» — отметил Похмелкин.

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, ситуация с повышением цен нивелируется тем, что тарифы растут не стремительно, а постепенно. «Автомобиль сегодня доступен практически для всех социальных групп, люди привыкли к езде на машинах, поэтому не готовы резко отказаться от этого блага», — пояснил он «URA.RU».

Иванов также отметил, что россияне готовы тратить деньги на бензин, нежели пользоваться нашим далеко не самым лучшим общественным транспортом.

«Пока у нас нет нормального общественного транспорта, как в Европе, все продолжат использовать личные автомобили. Нефтяные компании пользуются этой ситуацией, понимая, что к социальному взрыву в ближайшее время их действия не приведут»,

— сказал собеседник агентства.

Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский в беседе с «URA.RU» указал на то, что рынок сегодня слишком зависим от монополистов. «Стоит только одному заводу встать, как это сразу отражается на ценах. И это не только касается производителей бензина. К сожалению, мы идем в обратную сторону от диверсификации рынков, что создает серьезные риски для всего населения. Все слишком монополизировано, в такой ситуации от проблем одной монополии страдает вся страна. Это большая угроза всей экономике. Сегодня у вас встал завод по производству бензина, завтра выйдет из строя теплосеть и будут замерзать тысячи людей», — пояснил Еловский.

По его словам, управлять монополизированной экономикой в ручном режиме намного проще, чем договариваться с десятками игроков на каждом конкретном рынке. «Так что мы продолжим движение в сторону монополизации и еще не раз увидим подобные эксцессы», — резюмировал собеседник агентства.