Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил, что рекордное повышение цен на бензин в России связано с ростом налогов и акцизов на топливо. Аркуша заметил, что сокращение выпуска бензина на Московском НПЗ не является ключевой причиной повышения цен, как говорили ранее эксперты.
«Стратегически главное другое. У нас цены растут из года в год, это ни для кого не секрет. Влияют на это два основных фактора: инфляция и рост налоговой нагрузки. Ежегодно растут акцизы на топливо, растёт налог на добычу полезных ископаемых. И естественно, эти налоги переносятся на потребителя», — цитирует RT Евгения Аркушу.
Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев заявил «Национальной службе новостей», что поломка на НПЗ «была, скорее всего, последней каплей».
«Предпосылки роста цен на внутреннем рынке сложились еще в октябре — конце сентября, когда на плановый ремонт выходили и другие НПЗ в один момент. Кроме того, на внешних рынках цены на нефть увеличились в последние недели, экспортировать нефтепродукты было выгоднее на внешние рынки, нежели перенаправлять на внутренний, где отмечается сезонное снижение спроса», — сказал Гордеев.
С 7 по 13 ноября стоимость тонны бензина АИ-92 поднялась на 2,3%, составив 42,85 тысячи рублей. Тонна АИ-95 обходится в 44,99 тысячи рублей (рост — на 1,7%), напоминает агентство Nation News. Согласно данным биржи СПбМТСБ, значения 2017 года стали рекордными и нехарактерными для ноября.