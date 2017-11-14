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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:44  14 ноября 2017 0

Сирийский Дейр-эз-Зор приходит в себя после освобождения от боевиков

Испания, Николай Басков, Барселона, Сирия, Украина, Сирия, Дамаск
Сирия постепенно возвращается к мирной жизниФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Районы сирийской провинции Дейр эз-Зор постепенно возвращаются к жизни после освобождения от власти боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ. Административный центр провинции и территории к западу от Евфрата удалось зачистить в ходе масштабной военной операции, проведенной ВКС России и частями Сирийской арабской армии.

Военные действия шли и на восточном берегу реки, где войскам удалось отбить району к юго-западу от столицы региона, пишет «Федеральное агентство новостей». В населенных пунктах провинции, среди которых — Хашам, Мазлум, Маррат и Хатла, — еще остаются следы пребывания боевиков, властвовавших здесь на протяжении нескольких лет. Здесь еще очень мало мирных жителей, так как многие эвакуированные не успели вернуться.

Возвратиться в регион теперь можно при помощи переправы, налаженной российскими специалистами, которые вышли к берегу Евфрата и высадились на левом побережье реки.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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