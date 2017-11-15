Театр на Таганке сообщил о смерти актера Виталия Шаповалова

03:44 15 ноября 2017 0

Актер скончался после перенесенной операции Фото: kino-teatr.ru

После перенесенной операции на 79 году жизни скончался известный актер театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Об этом говорится в сообщении Московского театра на Таганке в Facebook.

«Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции», — указано в посте о смерти актера.

Виталий Шаповалов был принят в труппу Театра на Таганке после окончания театрального училища имени Щукина в 1968 году. Через год он впервые снялся в фильме «Дорога домой». На счету артиста десятки картин, в том числе два сезона популярного сериала «Каменская». Известен Шаповалов также и своими театральными работами — на сцене он был задействован в таких постановках, как «А зори здесь тихие», «Пугачёв», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и многих других.