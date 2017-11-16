{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,25
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 ноября 2017
14:37  16 ноября 2017 0

СМИ запустили новые слухи о ликвидации СКР

Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Ведомство Александра Бастрыкина «злые языки» снова расформировываютФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет России могут ликвидировать. С идеей о реструктуризации следственных органов к главе администрации президента РФ Антону Вайно обратился глава следственного департамента министерства внутренних дел Александр Романов.

В письме Романова, которое изучило издание «ПАСМИ», предлагается передать дела с особо тяжким составом преступлений в Генпрокуратуру, а тяжкие, средней и небольшой тяжести — закрепить за МВД.

Издание отмечает, что 26 апреля 2017 года генпрокурор Юрий Чайка в ходе выступления в Совете Федерации раскритиковал работу следователей. По его словам, за последние два года сотрудники СКР незаконно возбудили 6,7 тысяч уголовных дел, в рамках расследования которых следствие просило суд арестовать фигурантов. Чуть раньше Чайка указывал на то, что треть уголовных дел расследуется слишком долго, а число сидящих под стражей более года выросло на 70%.

Существующая в данный момент структура следственных органов оформилась семь лет назад, когда из Генпрокуратуры был выделен Следственный комитет России. Сейчас следственные функции распределены между тремя ведомствами: СКР, следственным департаментом МВД и главным следственным управлением ФСБ.

Новость по теме
В скандале с указом Путина о ликвидации СКР оказались замешаны уральцы

В сентябре 2016 года, как писало «URA.RU», появился проект указа президента Владимира Путина об упразднении с 31 декабря 2016 года Следственного комитета России и передаче его функций и половины личного состава в МВД. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта информация «циркулирует на уровне слухов».

Позже нашему агентству удалось обнаружить документ, который свидетельствует о том, что на указе и штрихкоде об СКР стоит тот же номер, что и на указе президента РФ о лишении челябинского поселка Локомотивный статуса ЗАТО. Именно этот документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Документа о Следственном комитете на этом сайте нет. Таким образом, указ по СКР оказался подделкой.

Однако уже в октябре появились слухи о том, что главу СКР Александра Бастрыкина могут отправить в отставку. Тогда сообщалось, что Бастрыкин уже больше недели находится в отпуске. Как сообщали Forbes два источника, близких к ведомству, в России может произойти масштабная реорганизация госорганов и этот отпуск, вероятно, станет для Бастрыкина последним.

Еще в 2014 году в СМИ поднимался вопрос, что следственные органы могут быть объединены указом президента и новая объединенная структура следствия начнет работать с 2017 года. Однако осенью 2015 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин объявил о заморозке проекта объединения.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров