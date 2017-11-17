Машинист бульдозера из Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов Геннадий Мартынов стал обладателем ордена Почета. Высокую награду ямальцу вручил лично президент России Владимир Путин.
Торжественная церемония награждения прошла в Екатерининском зале Московского Кремля. В числе награжденных — космонавты, политические деятели, представители науки, искусства, образования, спорта, религиозных организаций, работники предприятий и врачи.
«Ваши свершения и заслуги важны не только для сегодняшнего дня. Они работают на будущее, на успешное решение задач развития нашего Отечества», — сказал Владимир Путин.
За два дня до этого президент вручил орден Почета певцу Филиппу Киркорову.
Напомним, из ямальцев всего два человека были удостоены ордена Почета. Ранее уже сообщалось, что аналогичную награду президент вручил губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину.