{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 70,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 ноября 2017
16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
12:02  17 ноября 2017 0

Ямальский бульдозерист вместе с Киркоровым получил орден от Путина

Тракторист из Ноябрьска побывал в Кремле и получил орден от Владимира ПутинаСкрин видео награждения с kremlin.ru

Машинист бульдозера из Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов Геннадий Мартынов стал обладателем ордена Почета. Высокую награду ямальцу вручил лично президент России Владимир Путин.

Торжественная церемония награждения прошла в Екатерининском зале Московского Кремля. В числе награжденных — космонавты, политические деятели, представители науки, искусства, образования, спорта, религиозных организаций, работники предприятий и врачи.

«Ваши свершения и заслуги важны не только для сегодняшнего дня. Они работают на будущее, на успешное решение задач развития нашего Отечества», — сказал Владимир Путин.

За два дня до этого президент вручил орден Почета певцу Филиппу Киркорову.

Напомним, из ямальцев всего два человека были удостоены ордена Почета. Ранее уже сообщалось, что аналогичную награду президент вручил губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров