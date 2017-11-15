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15 ноября 2017
21:44  15 ноября 2017 0

Путин наградил губернатора Ямала орденом Почета

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, кобылкин дмитрий
Кобылкин срочно возвращается в регион для выступленияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина орденом Почета.

Церемония награждения прошла 15 ноября в Кремле. Кроме Кобылкина награды получили еще несколько глав российских регионов. Эту информацию «URA.RU» подтвердили свои источники. В четверг 16 ноября Кобылкин выступит с текстом ежегодного послания к региональным элитам.

Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей.

Отметим, что в этот же день орден Почета из рук президента получил певец Филипп Киркоров.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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