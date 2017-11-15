Кобылкин срочно возвращается в регион для выступления
Президент России Владимир Путин наградил губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина орденом Почета.
Церемония награждения прошла 15 ноября в Кремле. Кроме Кобылкина награды получили еще несколько глав российских регионов. Эту информацию «URA.RU» подтвердили свои источники. В четверг 16 ноября Кобылкин выступит с текстом ежегодного послания к региональным элитам.
Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей.
Отметим, что в этот же день орден Почета из рук президента получил певец Филипп Киркоров.