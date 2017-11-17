Французская полиция задержала десятки членов «русской мафии»

Во Франции полицейские из отдела по борьбе с организованной преступностью задержали 35 членов «русской мафии» — выходцев из бывшего СССР. Спецоперация проходила в Париже и его пригородах.
Полицейские вели наблюдение за подозреваемыми более двух лет, пишет издание BFMTV. В поимке преступников им помогло содействие посольства Грузии во Франции, Интерпола и Европола. Как уточняет «Лента.ру», среди 35 задержанных членов «русской мафии». По данным AFP, речь идёт об уроженцах стран постсоветского блока, в частности России, Украины, Грузии, Армении и Молдавии. Среди задержанных оказались восемь женщин. Преступников подозревают в совершении грабежей, вымогательств, квартирных кражах, контрабанде, а также торговле людьми.
В ходе обысков на квартирах участников преступной группы было изъято 70 тысяч евро наличными, несколько пистолетов, а также автомобили.
Следователям смогли раскрыть схему отмывания денег, которую использовали злоумышленники: в ней была задействована строительная компания, уточняет телеканал 360.
Преступники оказались весьма мобильны. У них обнаружили квартиры не только в Париже, но и на юге Италии, в Испании и Португалии.