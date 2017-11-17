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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:47  17 ноября 2017 2

Французская полиция задержала десятки членов «русской мафии»

Открытая лицензия от 11.11.2016, оружие, терроризм, преступник, в маске
Члены «русской мафии» за границей занимались грабежом и вымогательствомФото: pixabay.com

Во Франции полицейские из отдела по борьбе с организованной преступностью задержали 35 членов «русской мафии» — выходцев из бывшего СССР. Спецоперация проходила в Париже и его пригородах.

Полицейские вели наблюдение за подозреваемыми более двух лет, пишет издание BFMTV. В поимке преступников им помогло содействие посольства Грузии во Франции, Интерпола и Европола. Как уточняет «Лента.ру», среди 35 задержанных членов «русской мафии». По данным AFP, речь идёт об уроженцах стран постсоветского блока, в частности России, Украины, Грузии, Армении и Молдавии. Среди задержанных оказались восемь женщин. Преступников подозревают в совершении грабежей, вымогательств, квартирных кражах, контрабанде, а также торговле людьми.

В ходе обысков на квартирах участников преступной группы было изъято 70 тысяч евро наличными, несколько пистолетов, а также автомобили.

Следователям смогли раскрыть схему отмывания денег, которую использовали злоумышленники: в ней была задействована строительная компания, уточняет телеканал 360.

Преступники оказались весьма мобильны. У них обнаружили квартиры не только в Париже, но и на юге Италии, в Испании и Португалии.

Нина Калинина
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