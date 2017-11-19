Саакашвили заявил, что готов возглавить правительство Украины

Михаил Саакашвили готов стать премьер-министром Украины. Об этом экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области заявил на вече перед Верховной радой.
Нынешняя власть не работает, заявил он. «Давайте работать над новым правительством. Я готов … возглавить это правительство, если нужно», — приводит слова Саакашвили РИА «Новости».
Прежние высокие должности не принесли Михаилу Саакашвили ничего хорошего. Ему запрещен въезд на родину, в Грузию, где он был президентом с января 2004 года до ноября 2007-го и с января 2008-го до октября 2013-го, и откуда вынужден был бежать за несколько дней до окончания своего второго президентского срока. После губернаторства в Одесской области его лишили и украинского гражданства. Прорвавшись на территорию Украины через Польшу, Саакашвили организовал митинг у здания парламента страны, на котором призывает к смене власти.
Не так давно Саакашвили заявил, что его не прельщают официальные должности на Украине, однако сейчас, видимо, изменил мнение по этому поводу, отмечает агентство Nation News.