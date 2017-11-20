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20:51  20 ноября 2017 0

Премьер-министр Медведев проведет совещание по развитию нефтяной отрасли в РФ

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Медведев совершит рабочую поездку в ХМАОФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит закрытый объект в ХМАО, где проведет совещание по развитию нефтяной отрасли в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.

Медведев совершит рабочую поездку 20—21 ноября. Во вторник премьер посетит Кондинское нефтяное месторождение. Там он осмотрит технологические объекты центрального пункта сбора нефти и поучаствует в церемонии запуска рабочего оборудования для месторождений нефти Западной Сибири.

В мероприятиях также примут участие зампред правительства Аркадий Дворкович, председатель правления ПАО «НК „Роснефть“» Игорь Сечин, полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, министр энергетики Александр Новак, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр финансов Антон Силуанов и представители профильных компаний.

Ранее в распоряжении «URA.RU» появились снятые с квадрокоптера фото и видео нефтедобывающего объекта на Кондинском месторождении ХМАО. На кадрах видеозаписи видны буровая, резервуары для сбора и стабилизации углеводородов и другое оборудование для добычи нефти.

Ксения Томашова
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