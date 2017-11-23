17:20 23 ноября 2017 0

Виновника заключили под стражу до 21 января 2018 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура Магнитогорска в Правобережном районном суде поддержала ходатайство следователя о заключении под стражу виновника ДТП, в котором погиб отец семейства, везший жену с ребенком из роддома. Об этом сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

Водитель «Рэндж Ровера» обвиняется в совершении преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет. Следствие и прокуратура потребовали заключить его под стражу, так как опасаются, что он может испугаться наказания и скрыться, продолжить в пьяном состоянии управлять автомобилем и создавать опасность для других участников движения или оказать давление на очевидцев смертельного ДТП.

Адвокат предлагал залог в 1 млн рублей либо заключить своего подопечного под домашний арест. Но суд Магнитогорска 23 ноября избрал ему в виде меры пресечения заключение под стражу.

Смертельное ДТП произошло 21 ноября: элитный внедорожник вылетел на встречную полосу и въехал в ВАЗ-2114. От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался на месте, у него остались молодая жена и новорожденный ребенок.