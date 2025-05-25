В Астрахани лифт с семьей сорвался с шестого этажа

В Астрахани в многоквартирном доме с высоты шестого этажа сорвался лифт с людьми. В результате происшествия пострадал ребенок. Об этом сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.
«В лифте находилась местная жительница со своим супругом, двумя детьми в возрасте четыре и семь лет, а также братом. Семилетний мальчик получил ушиб ноги», — сообщил представитель СУСК России по Астраханской области. Его слова перелает РИА «Новости».
При падении лифта сработала аварийная остановка, что позволило избежать более серьезных последствий. В настоящее время по факту случившегося организована проверка.
Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за обслуживание дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента и степень ответственности обслуживающих организаций.
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