В Астрахани лифт с семьей сорвался с шестого этажа

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В Астрахани лифт упал с высоты шестого этажа в многоквартирном доме
В Астрахани лифт упал с высоты шестого этажа в многоквартирном доме Фото:

В Астрахани в многоквартирном доме с высоты шестого этажа сорвался лифт с людьми. В результате происшествия пострадал ребенок. Об этом сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

«В лифте находилась местная жительница со своим супругом, двумя детьми в возрасте четыре и семь лет, а также братом. Семилетний мальчик получил ушиб ноги», — сообщил представитель СУСК России по Астраханской области. Его слова перелает РИА «Новости».

При падении лифта сработала аварийная остановка, что позволило избежать более серьезных последствий. В настоящее время по факту случившегося организована проверка.

Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за обслуживание дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента и степень ответственности обслуживающих организаций.

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В Астрахани в многоквартирном доме с высоты шестого этажа сорвался лифт с людьми. В результате происшествия пострадал ребенок. Об этом сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области. «В лифте находилась местная жительница со своим супругом, двумя детьми в возрасте четыре и семь лет, а также братом. Семилетний мальчик получил ушиб ноги», — сообщил представитель СУСК России по Астраханской области. Его слова перелает РИА «Новости». При падении лифта сработала аварийная остановка, что позволило избежать более серьезных последствий. В настоящее время по факту случившегося организована проверка. Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за обслуживание дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента и степень ответственности обслуживающих организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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