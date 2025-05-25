Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Обнинску

Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На подлете к Обнинску (Калужская область) уничтожен беспилотник. Об этом написал губернатор Владислав Шапша.
«Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА.На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал Шапша в telegram-канале.
Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Московскую область. Пострадавших нет, написал мэр Москвы Сергей Собянин. URA.RU завело онлайн-трансляцию.
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