Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Обнинску

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Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА
Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На подлете к Обнинску (Калужская область) уничтожен беспилотник. Об этом написал губернатор Владислав Шапша.

«Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА.На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал Шапша в telegram-канале.

Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Московскую область. Пострадавших нет, написал мэр Москвы Сергей Собянин. URA.RU завело онлайн-трансляцию.

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На подлете к Обнинску (Калужская область) уничтожен беспилотник. Об этом написал губернатор Владислав Шапша. «Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА.На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал Шапша в telegram-канале. Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Московскую область. Пострадавших нет, написал мэр Москвы Сергей Собянин. URA.RU завело онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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