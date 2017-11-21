{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 ноября 2017
18:25  21 ноября 2017 0

В Магнитогорске в аварии погиб отец, ехавший с ребенком из роддома. ФОТО

Спасателям пришлось разрезать отечественное авто, чтобы достать водителяФото: группа «На дорогах Магнитки!» во «ВКонтакте»

В Магнитогорске на Ленина, 98 столкнулись три автомобиля: Geely, Range Rover и ВАЗ-2114. По сообщениям из соцсетей, в последнем находился новорожденный ребенок, его отец погиб в аварии.

По фотографиям, опубликованным в группе «На дорогах Магнитки!» во «ВКонтакте» видно, что Range Rover и ВАЗ-2114 столкнулись лоб в лоб, причем, похоже, что внедорожник в момент аварии был на встречной полосе. У «Лады» от удара разворотило всю переднюю часть. Чтобы вызволить водителя ВАЗа, потребовалась помощь спасателей. Пока машину разрезали, мужчина умер.

«Я так ревела, все на моих глазах произошло. Парень в „Четырнадцатой“ еще долго жив был, а когда пожарные начали дверь ломать, чтобы его вытащить, он скончался. Девушку с ребенком в „скорую“ посадили, она ляльку отдала врачу и сама к мужу бросилась», — описала произошедшее пользователь «ВКонтакте» Любовь.

По предварительным данным, уралец на отечественном авто возвращался из роддома вместе с супругой и только появившимся на свет мальчиком, пишет 1obl.ru. Об этом говорит и наклейка на заднем стекле автомобиля ВАЗ-2114: «У меня родился сын». В соцсетях очевидцы пишут, что от водителя Range Rover сильно пахло алкоголем, но подтверждения этому нет. Также пользователи призывают тиражировать фотографии, боясь, что дело об аварии «замнут», и соболезнуют родственникам погибшего.

1/5
Некоторое время после аварии мужчина был жив Фото: группа «На дорогах Магнитки!» во «ВКонтакте»

Оперативно получить комментарий в ГИБДД Магнитогорска не удалось — на звонки журналиста здесь не ответили.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров