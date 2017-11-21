18:25 21 ноября 2017 0

Спасателям пришлось разрезать отечественное авто, чтобы достать водителя Фото: группа «На дорогах Магнитки!» во «ВКонтакте»

В Магнитогорске на Ленина, 98 столкнулись три автомобиля: Geely, Range Rover и ВАЗ-2114. По сообщениям из соцсетей, в последнем находился новорожденный ребенок, его отец погиб в аварии.

По фотографиям, опубликованным в группе «На дорогах Магнитки!» во «ВКонтакте» видно, что Range Rover и ВАЗ-2114 столкнулись лоб в лоб, причем, похоже, что внедорожник в момент аварии был на встречной полосе. У «Лады» от удара разворотило всю переднюю часть. Чтобы вызволить водителя ВАЗа, потребовалась помощь спасателей. Пока машину разрезали, мужчина умер.

«Я так ревела, все на моих глазах произошло. Парень в „Четырнадцатой“ еще долго жив был, а когда пожарные начали дверь ломать, чтобы его вытащить, он скончался. Девушку с ребенком в „скорую“ посадили, она ляльку отдала врачу и сама к мужу бросилась», — описала произошедшее пользователь «ВКонтакте» Любовь.

По предварительным данным, уралец на отечественном авто возвращался из роддома вместе с супругой и только появившимся на свет мальчиком, пишет 1obl.ru. Об этом говорит и наклейка на заднем стекле автомобиля ВАЗ-2114: «У меня родился сын». В соцсетях очевидцы пишут, что от водителя Range Rover сильно пахло алкоголем, но подтверждения этому нет. Также пользователи призывают тиражировать фотографии, боясь, что дело об аварии «замнут», и соболезнуют родственникам погибшего.

1/5 Некоторое время после аварии мужчина был жив Фото: группа «На дорогах Магнитки!» во «ВКонтакте»

Оперативно получить комментарий в ГИБДД Магнитогорска не удалось — на звонки журналиста здесь не ответили.