Росавиация ввела ограничения в аэропорту Калуги

В международном аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги», — сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. Он добавляет, что эти меры приняты для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Ограничения действуют с 15:08 по московскому времени.
Ранее Росавиация также отменила ограничения для аэропортов Калуги, а также Внуково, Жуковский и Домодедово. Ограничения, введенные ранее, были сняты с 6:00 по московскому времени, сообщает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.