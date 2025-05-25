Росавиация ввела ограничения в аэропорту Калуги

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С 15:08 московскому времени введены временные ограничения в аэропорту Калуги
С 15:08 московскому времени введены временные ограничения в аэропорту Калуги Фото:

В международном аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги», — сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. Он добавляет, что эти меры приняты для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Ограничения действуют с 15:08 по московскому времени.

Ранее Росавиация также отменила ограничения для аэропортов Калуги, а также Внуково, Жуковский и Домодедово. Ограничения, введенные ранее, были сняты с 6:00 по московскому времени, сообщает RT.

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В международном аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. «Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги», — сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. Он добавляет, что эти меры приняты для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Ограничения действуют с 15:08 по московскому времени. Ранее Росавиация также отменила ограничения для аэропортов Калуги, а также Внуково, Жуковский и Домодедово. Ограничения, введенные ранее, были сняты с 6:00 по московскому времени, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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