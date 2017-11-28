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28 ноября 2017
22:19  28 ноября 2017 1

Миллиардер Прохоров готов засудить «торговца смертью» Родченкова

Пмэф-2014. Церемония вручение премии
Прохоров назвал Родченкова «торговцем смертью»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский бизнесмен и бывший президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров решил, что будет добиваться допроса экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Миллиардер готов оказать любую поддержку российским биатлонисткам Яне Романовой и Ольге Вилухиной, которые были пожизненно отстранены комиссией Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там, где это наиболее целесообразно», — цитирует Прохорова RT. Бизнесмен отметил, что спортсмены должны иметь возможность оппонировать человеку, на основании показаний которого строится «вся эта вакханалия спортивного беззакония».

Он выразил необходимость инициировать в США судебный процесс против против Родченкова, чтобы иметь возможность вызвать его на допрос. Помимо прочего, Прохоров назвал информатора Всемирного антидопингового агентства «торговцем смертью», сообщает Nation News.

Ранее Следственный комитет России обнаружил доказательства по делу Родченкова. По данным ведомства, он с помощниками мог удаленно осуществлять доступ к данным и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, внося в них изменения.

Ксения Томашова
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