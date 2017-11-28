13:42 28 ноября 2017 0

СКР обнаружил, как информатор WADA подделывал допинг-пробы российских спортсменов Фото: pixabay.com © URA.RU

Следственный комитет России обнаружил новые доказательства по делу экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. По данным ведомства, Родченков с помощниками мог удаленно вносить изменения в базу российских спортсменов.

Как рассказала Светлана Петренко, представитель СКР, «следствие получило «доказательства об уязвимости данной базы лаборатории и о работе в ней посредством удаленного доступа Олега Мигачева, Тимофея Соболевского и самого Родченкова в период их деятельности и после их отъезда в США». Заявление СКР приводит телеканал 360. Петренко уточнила, что в WADA знали об уязвимости системы и еще до 2014 года советовали Родченкову заблокировать возможность удаленного доступа.

Тем не менее, по данным следствия, Родченков и его помощники могли осуществлять удаленный доступ к данным и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года.

«Российскими экспертами по результатам проведённых экспериментов в очередной раз опровергнуты доводы [главы независимой комиссии WADA Ричарда] Макларена и выводы Школы криминологии Университета Лозанны о возможности вскрытия бутылок „Берег Кит“, в которых хранились допинг-пробы спортсменов. Экспертами сделан однозначный вывод о невозможности вскрытия крышки бутылки, повернутой более чем на 60 градусов в сторону закрытия», — уточнили в пресс-релизе СК, который приводит RT. В ведомстве отмечают, что готовы представить доказательства WADA и Международному олимпийскому комитету.

Ранее ведущий научный сотрудник отдела Института медико-биологических проблем Академии наук, спортивный врач Вадим Гущин в беседе с «Национальной службой новостей» предположил, что Родченков подвержен синдрому Мюнхгаузена. Врач сделал такой вывод после того, как информатор WADA заявил, что вице-премьер РФ Виталий Мутко заставил Родченкова добавить допинг в мочу украинского спортсмена. «Что отличает патологическую ложь Мюнхгаузена? Космические масштабы. Родченков у нас, получается, с Мутко на короткой ноге, а может, и с Шекспиром, и с Ньютоном. Странно, что это Мутко, а не сам Путин посоветовал ему добавить допинг в мочу», — заявил собеседник агентства.