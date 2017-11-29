В пермской больнице умирают роженицы. Врачи просят помощи у губернатора

Врач анестезиолог-реаниматолог пермской больницы №9 Кирилл Дедюкин написал открытое письмо губернатору Пермского края Максиму Решетникову.
В письме Дедюкин сообщает о проблемах, которые появились с назначением Евгения Камкина главврачом. До этого он возглавлял пермскую станцию «Скорой помощи», но был уволен приказом министра здравоохранения Пермского края Янины Калиной.
Среди проблем автор письма отмечает отток кадров. Специалисты уходят в связи с неуважительным отношением и низкими зарплатами. По его словам, под руководством Камкина больница вышла в лидеры среди учреждений по числу жалоб и судебных исков, а в 2017 году поставлен «рекорд» материнской смертности, сообщает портал properm.ru.
Контракт главврача истекает в конце осени. Коллектив больницы просит не допустить продления его договора. «Пожалуйста, дайте поручение блокировать все возможные проекты в отношении нашей больницы до особого Вашего распоряжения с целью их всесторонней проверки и обсуждения», — обращается Дедюкин в открытом письме.
Получить оперативный комментарий краевого минздрава и пресс-службы губернатора пока не удалось.