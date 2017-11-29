В Крыму определили размер курортного сбора для туристов

С туристов в Крыму будут брать дополнительный налог в Черноморском районе полуострова, а также в городских округах Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия и Ялта. Государственный совет республики Крым принял в окончательном чтении закон «О введении курортного сбора».
Согласно документу, закон вступит в силу с 1 мая 2018 года, сбор будет взиматься с приезжих только в период «высокого сезона» — с 1 мая по 30 сентября. Размер налога составит 10 рублей с человека в сутки, за исключением дня заезда. «Те суммы, которые забиты в этом году, — совершенно символические, скажем откровенно, и не решают проблем инфраструктуры. Но очень важно понять само администрирование этих сборов, прочувствовать, рабочий ли это механизм, может он быть тем финансовым инструментом, который будет постоянно улучшать инфраструктуру или ее поддерживать», — цитирует главу Госсовета Крыма Владимира Константинова РИА «Новости».
От уплаты сбора по закону освобождаются сами жители республики, лица, направленные в Крым на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, а также те, кому право на льготу предоставлено федеральным законом, например, несовершеннолетние дети, участники Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и России, инвалиды I и II групп и так далее.
Ранее главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков выразил мнение, что такой размер курортного сбора не снизит поток отдыхающих. Негативно на репутации региона могут отразиться лишь возможные финансовые нарушения, передает «Национальная служба новостей».