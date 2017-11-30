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30 ноября 2017
29 ноября 2017
05:49  30 ноября 2017 0

Минздрав заставит табачников раскрыть состав сигарет

Клипарт, всего понемногу, курение убивает, сигареты
Производители считают, что действия Минздрава ущемляют их интересыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соответствии с новой формой отчетности, производители табачных изделий будут обязаны ежегодно предоставлять в Минздрав полную информацию о том, какие ингридиенты и в каких количествах были использованы. При этом информация будет известна только сотрудникам ведомства и до потребителей доводиться не будет.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, подписанное замглавы Минздрава Сергеем Краевым в Минэкономразвития, в отчете будут фигурировать не только компоненты табачной смеси, но бумага, из которой сделаны сигареты, фильтр, ароматизаторы и добавки, состав дыма и наличие токсикологической экспертизы.

Главная цель новых требований — это получение данных о составе сигарет и выделяемых ими продуктов сгорания от изготовителей и импортеров. Полные сведения, в том числе информация о токсичности и характеристиках, усиливающих привыкание, необходимы для дальнейшей работы над сокращением потребления табака, пояснили изданию в ведомстве.

Между тем, сами производители и экспортеры табака в Россию с позицией Минздрава категорически не согласны. Как ранее писало «URA.RU», представители ассоциации «Табакпром» направили в правительство России письмо, в котором попросили не раскрывать полную рецептуру сигарет. Производители считают состав сигарет коммерческой тайной, которой могут воспользоваться не только конкуренты, но и те, кто подделывает продукцию.

Если предложения российского Минздрава будут одобрены в государствах — членах Евразийского экономического союза, то отчетность станет обязательной для всех табачных компаний, работающих в России.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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