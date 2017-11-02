Табачники попросили Медведева оставить состав сигарет в тайне

Представители ассоциации «Табакпром» попросили правительство РФ не раскрывать тайну состава сигарет и потребовали отменить возможный запрет на использование пищевых добавок в сигаретах. Соответствующее письмо табачники направили премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
«Дополнительные требования к раскрытию информации об ингредиентах представляются чрезмерными», — приводит РБК выдержку из обращения. Табачники отметили, что информация о составе составляет коммерческую тайну, которая охраняется на национальном и международном уровне.
Таким образом «Табакпром» отреагировал на новую концепцию Минздрава, которая уже направлена в российское правительство на согласование. Документ предполагает ряд мер по «противодействию потреблению табака на 2017—2022 годы и дальнейшую перспективу».